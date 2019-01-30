Футбол

Уле Гуннар-Сульшер – о матче с «Бернли»: «Камбэк был шикарен»Матч ТВ 21:07

Манчестер Юнайтед — Бернли
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
51′
Эшли Барнс
60′
Эшли Барнс
Андреас Перейра
Джесси Лингард
63′
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
67′
Хуан Мата
72′
73′
Чарли Тэйлор
78′
Дуайт Макнил
Йоханн Берг Гудмундссон
81′
Крис Вуд
Поль Погба
87′
Виктор Линделеф
90′+2′
90′+5′
Джек Корк
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал игру команды в матче с «Бернли» (2:2) в 24-м туре АПЛ.
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Уле Гуннар-Сульшер – о матче с «Бернли»: «Камбэк был шикарен»

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Уле Гуннар-Сульшер – о матче с «Бернли»: «Камбэк был шикарен»

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