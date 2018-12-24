Футбол
Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер заявил, что даст шанс всем футболистам команды. Все в команде знают, что получат шанс.
Советский спорт12:54
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Рибери в пятый раз станет отцом
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери станет отцом в пятый раз, сообщает Abendzeitung.
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