Футбол

Уле-Гуннар Сульшер: Все в «Манчестер Юнайтед» знают, что получат шанс
Советский спорт
12:54

Исполняющий обязанности главного тренера Манчестер Юнайтед Уле-Гуннар Сульшер заявил, что даст шанс всем футболистам команды. Все в команде знают, что получат шанс.
Советский спорт12:54

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Уле-Гуннар Сульшер: Все в «Манчестер Юнайтед» знают, что получат шанс

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Сульшер: «Каждый футболист „Манчестер Юнайтед“ знает, что получит шанс»

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Сульшер: все игроки «Манчестер Юнайтед» знают, что получат шанс

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Оле-Гуннар Сульшер: «Все игроки „МЮ“ знают, что получат шанс. Все начинается с чистого листа»

Sports.ru12:12
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Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед». В настоящее время является главным тренером футбольного клуба «Молде»
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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