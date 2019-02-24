Футбол

Уле-Гуннар Сульшер: «Не помню моментов у ворот де Хеа»Матч ТВ вчера в 11:44

Манчестер Юнайтед — Ливерпуль
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Андер Эррера
Андреас Перейра
21′
23′
Джеймс Милнер
Хуан Мата
Джесси Лингард
25′
31′
Роберто Фирмино
Дэниэл Старридж
Джесси Лингард
Алексис Санчес
43′
71′
Джордан Хендерсон
Джердан Шакири
79′
Мохамед Салах
Дивок Ориги
Эшли Янг
81′
83′
Джердан Шакири
90′
Джорджиньо Вейналдум
Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о ничьей с «Ливерпулем» (0:0) в матче 27-го тура чемпионата Англии.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Уле Гуннар Сульшер: «У „МЮ“ было четыре травмы в первом тайме, пришлось оставить Рэшфорда»

Спорт-Экспрессвчера в 13:28

Уле-Гуннар Сульшер: Не могу вспомнить, когда де Хеа пришлось нас спасать

Советский спортвчера в 11:51

Уле-Гуннар Сульшер: «Лодыжка Рэшфорда распухла, как воздушный шарик»

Матч ТВвчера в 13:07

Уле-Гуннар Сульшер: «Лодыжка Рэшфорда распухла, как воздушный шарик»

Sportbox.RUвчера в 13:07

Сульшер: в матче с «Ливерпулем» всё пошло не так для «Манчестер Юнайтед»

Чемпионатвчера в 11:49

Сульшер: «Не помню ни одного момента у „Ливерпуля“»

Sport24.ruвчера в 11:35

Оле-Гуннар Сульшер: «Не помню, что у „Ливерпуля“ был голевой момент»

Sports.ruвчера в 11:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Политика

Серебряков объяснил свои слова о разжигании Россией войн

Актер Алексей Серебряков объяснил, что он имел в виду, когда говорил о войнах, которые развязала Россия, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

СБУ возбудила уголовные дела против семи российских военнослужащих

Служба безопасности Украины (СБУ) из-за инцидента в Керченском проливе возбудила уголовные дела в отношении семи российских офицеров: командующего войсками Южного военного округа России Александра Дворникова, командующего Черноморским флотом России Александра Моисеева, а также пяти военнослужащих крымского пограничного управления ФСБ.
Обновлено в 05:01
Политика

На Украине задержали экс-главу Генштаба

Ранее информагентство "УНН" со ссылкой на источник сообщило, что военная прокуратура задержала по подозрению в госизмене Заману, который покинул пост в 2014 году на фоне беспорядков в Киеве.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Сбившего людей на Невском проспекте арестовали на два месяца

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на два месяца фигуранта дела о ДТП на Невском проспекте Мурада Касымова.
Обновлено в 05:50
Политика

Зампреды правления «Газпрома» Медведев и Голубев покидают компанию

Заместители председателя правления "Газпрома" Александр Медведев и Валерий Голубев освобождены от своих должностей, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:59
Экономика

Путин поручил снизить комиссии за безналичные расчёты

По итогам форума «Деловой России» глава государства дал задание Кабмину совместно с Банком России рассмотреть возможность принятия мер по снижению комиссий за безналичные расчеты с использованием банковских карт.
Обновлено в 06:26
Общество

Прокуратуре не удалось запретить картину Васи Ложкина

Обновлено в 04:03
Политика

Опубликованы результаты парламентских выборов в Молдавии

Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Москве мужчина ударил пакетом директора школы

Мужчина ударил пакетом директора одного из общеобразовательных учреждений московского района Южное Бутово, он задержан, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 06:28
Здоровье

Россия в рейтинге здоровых стран оказалась между Кабо-Верде и Вануату

Россия расположилась на 95-м месте, на пять строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96).
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Алибасов опроверг информацию об инфаркте у Федосеевой‐Шукшиной

Музыкант и продюсер Бари Алибасов опроверг информацию об инфаркте у своей супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 01:45
Политика

Адвокат Шнурова пожаловался на Милонова в комиссию Госдумы по этике

Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

Бойца Дацика выпустили на свободу в Петербурге

Скандально известный националист и MMA-боец Вячеслав Дацик выйдет на свободу в связи с истечением сроков давности по делу о так называемом "голом марше проституток", когда сотрудниц и клиентов борделя в Санкт-Петербурге заставили голыми пройтись по улице, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Американский эсминец вошел в порт Одессы

Американский ракетный эсминец USS Donald Cook зашел в Одесский морской торговый порт.
Обновлено в 03:03
Политика

Минпромторг возобновляет программы поддержки спроса на автомобили

Минпромторг с 1 марта возобновляет действие программ поддержки спроса на автомобили, работающих через льготное автокредитование, — «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Обновлено в 06:45
Музыка

Maruv считает, что ее заставляют отказаться от участия в «Евровидении»

Украинская певица Maruv, которая победила на национальном отборе на песенный конкурс "Евровидение" считает, что на нее оказывают давление и заставляют отказаться представлять Украину на конкурсе.
Обновлено в 01:13
Политика

Песков прокомментировал сюжет ВГТРК о возможных целях «Циркона» в США

В воскресенье телеканал "Россия-1" (входит во ВГТРК) в программе "Вести недели" назвал военные центры принятия решений в США, которые могут стать целями для ракет "Циркон" в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по России.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Главу хабаровского отдела ФСБ избили и ограбили в центре Москвы

В центре Москвы сотрудника ФСБ избили и обокрали, передаёт 25 февраля агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:22
Футбол

Матч «Краснодар» — «Оренбург» перенесен на 11 марта

Матч 19-го тура российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Оренбургом» перенесет с воскресенья 10 марта на понедельник 11 марта, сообщает пресс-служба РПЛ.
Обновлено в 06:28
Общество

Эксперты Минтруда назвали самые востребованные в Москве профессии

Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда РФ (ВНИИ труда) составил рейтинг российских регионов по числу вакансий и проанализировал самые востребованные профессии.
Обновлено в 05:06
Политика

Путин провел переговоры с Пашиняном

Пресс-служба Кремля сообщила о проведшем телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Обновлено в 06:38
Происшествия

Женщина, пнувшая полицейского в Красноярске, заплатит 170 тысяч рублей

Обновлено в 06:05
Экономика

РБК: за акции из дела Калви заплатили в 430 больше, чем оценили в СКР

Первоначальный инвестор заплатил $4,4 млн (256 млн руб.) за акции люксембургской International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), что в 430 раз больше той оценки, которую дали в Следственном комитете России (СКР), сообщает РБК.
Обновлено в 02:58
Автоспорт

Технический директор «Торо Россо» назвал Квята фанатиком

Обновлено в 04:04
Политика

Baring Vostok попросил Путина взять дело Калви под личный контроль

Baring Vostok в открытом письме попросил президента РФ Владимира Путина взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви и остальных фигурантов дела о мошенничестве.
Обновлено в 02:28
Экономика

ФАС оштрафовала две компании за сговор при поставках лекарств

Ведомство признало их виновными в сговоре, который привел к поддержанию цен на 426 открытых аукционах по поставке лекарств, медицинских изделий и оборудования для больниц.
Обновлено в 06:15
Экономика

Проекту первого атомного ледокола «Лидер» дадут старт в марте

Распоряжение правительства о строительстве в 2020 году на судоверфи "Звезда" в Приморье первого атомного ледокола "Лидер" выйдет в марте этого года.
Обновлено в 04:02
Футбол

Депутат попросил отпустить Кокорина и Мамаева для тренировок в Рязани

Обновлено в 05:41
Происшествия

В подконтрольной ДНР Макеевке прогремел взрыв

Обновлено в 03:46
Происшествия

Суд выписал старшую сестру Хачатурян из бабушкиной квартиры

Бутырский суд Москвы удовлетворил иск бабушки сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, которая просила выписать старшую девушку - Крестину - из квартиры.
Обновлено в 03:02
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Маркус Рашфорд
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии. Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», за которую выступал с 7-летнего возраста.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное