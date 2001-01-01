Футбол
Уле-Гуннар Сульшер: «„МЮ“ не купит шестерых игроков летом»Матч ТВ 06:14
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился планами английской команды на летнее трансферное окно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:33, Ашберн
Политика
Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины
Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 07:02
Политика
Активистка Femen разделась возле участка, где голосовал Зеленский
Активистка Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.
Обновлено в 06:30
Авто
На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой
Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Обновлено в 08:11
Экономика
Коломойский выиграл третий иск по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева постановил расторгнуть договор личного поручительства олигарха и бывшего владельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования украинского «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал этого банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено в 00:59
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Религия
Что принято делать в Вербное воскресенье
Сегодня православные христиане отмечают Вербное воскресенье, которое по традиции празднуется за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 00:29
Футбол
Сергей Семак: У Дзюбы сейчас немного другие функции
Каждый игрок приносит команде пользу, - сказал Сергей Семак телеканалу Матч ТВ - У Артема сейчас на поле немного другие функции.
Обновлено в 09:29
Энергетика
Белоруссия высказала претензии к качеству российской нефти
Качество российской нефти марки Urals, поставляемой по нефтепроводу "Дружба", резко ухудшилось, заявил белорусский "Белнефтехим".
Обновлено вчера в 03:49
Хоккей
Наставник «Авангарда» оценил вклад Бузовой в успехи команды
Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли оценил влияние российской певицы Ольги Бузовой на успехи команды, передает Sport24.
Обновлено в 05:01
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43
Общество
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 08:26
Единоборства
Оверим нокаутировал Олейника в завершающем бою турнира UFC
Турнир по смешанным единоборствам UFC завершился в СК «Юбилейный» схваткой борцов Алексея Олейника и Алистара Оверима.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
Пушков назвал взрывы на Шри-Ланке войной против христианства
«Взрывы католических церквей во время празднования Пасхи однозначно указывают на попытку террористов начать войну против христианства», — написал политик в своем Twitter.
Обновлено в 06:36
Технологии
Как нищий индус-иммигрант из трущоб стал главой Google. Биография Сундара Пичаи
В 2014 году уже Microsoft звала Сундара Пичай к себе генеральным директором.
Обновлено в 06:59
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия
Яковлева рассказала НТВ, как стала жертвой группового изнасилования
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел около 30 лет назад.
Обновлено в 06:09
Политика
Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе
Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что НАТО не поддержит Киев в случае его провокаций в Керченском проливе и не станет направлять свои военные корабли вслед за украинскими.
Обновлено в 08:41
Спорт
Солдатова выиграла три золота на этапе КМ по художественной гимнастике
Россиянка Александра Солдатова победила в трех отдельных видах программы на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте – в упражнениях с обручем, мячом и булавами.
Обновлено в 08:53
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Авто
Умельцы создали гибрид Запорожца и Porsche
Умельцы из Белоруссии скрестили Запорожец и родстер Porsche Boxster S. Созданием гибрида занималась мастерская известного кастомайзера Юрия Шифа.
Обновлено в 06:39
Космос
«Роскосмос» записал музыку нейтронных звёзд
Госкорпорация "Роскосмос" записала музыку нейтронных звёзд.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Казахстане
Обновлено в 08:43
Политика
Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами»
Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.
Обновлено в 08:57
Политика
Лавров прокомментировал слова Зеленского о ситуации в Донбассе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления кандидата в президенты Украины от партии "Слуга народа" о статусе Донбасса, выразил надежду, что поймет безальтернативность минских соглашений и диалога с властями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 06:03