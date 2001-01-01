Футбол

Уле-Гуннар Сульшер: «„МЮ“ не купит шестерых игроков летом»Матч ТВ 06:14

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился планами английской команды на летнее трансферное окно.
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Уле-Гуннар Сульшер: «„МЮ“ не купит шестерых игроков летом»

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Сульшер: «На перестройку „МЮ“ понадобится несколько трансферных окон»

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Сульшер: «Перестройка „МЮ“ займет несколько трансферных окон»

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Сульшер: на перестройку «МЮ» понадобится несколько трансферных окон

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Уле-Гуннар Сульшер: «„МЮ“ не купит шестерых игроков летом»

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