Футбол
Уле-Гуннар Сульшер: «„МЮ“ не купит шестерых игроков летом»Матч ТВ 06:14
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился планами английской команды на летнее трансферное окно.
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Политика
Лавров: Гуаидо заразился дурным примером Порошенко, отрицая нацдиалог
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя президентом страны, отрицает необходимость ведения национального диалога с президентом Николасом Мадуро, так как заразился дурным примером украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 05:51
Политика
Явка на выборах президента Украины к 11:00 составила 7,93%
Явка во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 11:00 составила 7,93%.
Обновлено в 04:33
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Обновлено вчера в 22:23
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
Концерн "Белнефтехим" временно ограничил экспорт белорусских нефтепродуктов из-за ситуации с качеством российской смеси Urals, сообщил заместитель председателя компании Владимир Сизов.
Обновлено в 06:51
Политика
Зеленского уличили в нарушении закона при голосовании
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский при голосовании во втором туре выборов главы государства нарушил избирательное законодательство, продемонстрировав журналистам свой заполненный бюллетень.
Обновлено в 07:16
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Транспорт
Парк трамваев в Москве могут обновить за пять лет
Полное обновление парка подвижного состава и трамвайных путей в столице, вероятно, будет завершено к 2024 году.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Как пережить ЕГЭ: в школах проведут собрания по профилактике суицидов
Родительные собрания, на которых расскажут о профилактике самоубийств среди учеников 9–11 классов, рекомендовал провести подведомственный Минпросвещения Центр защиты прав и интересов детей.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Семь человек задержаны после взрывов на Шри-Ланке
Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали семь человек, подозреваемых в причастности к произошедшим 21 апреля взрывам.
Обновлено в 07:56
Общество
Умер «голос петербургского метро» диктор Михаил Быков
В Санкт-Петербурге на 75-м году жизни умер диктор и телеведущий Михаил Быков, сообщили РИА Новости в ГУП "Петербургский метрополитен".
Обновлено в 07:43
Политика
Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины
Стали известны предварительные итоги выборов президента Украины.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Сестрорецке из магазина похищен банкомат
Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», ночью 20 апреля из магазина на Приморском шоссе в Сестрорецке вынесен банкомат банка "Московский".
Обновлено в 03:32
Футбол
«Урал» показал состояние поля перед матчем с «Рубином»
Обновлено в 03:07
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено в 03:49
Футбол
«Эспаньол» в гостях сыграл вничью с «Леванте» в чемпионате Испании
«Леванте» сыграл вничью с «Эспаньолом» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Российский корвет «Гремящий» впервые вышел в море на ходовые испытания
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" впервые вышел в море для проведения ходовых испытаний.
Обновлено в 06:28
Общество
Состояние Дмитрия Быкова улучшилось
Состояние писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе 16 апреля, улучшилось.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева ответила на критику Пугачёвой
Телеведущая Лера Кудрявцева ответила Алле Пугачёвой на сравнение её программы "Секрет на миллион" с "копанием в помойке".
Обновлено вчера в 17:44
Религия
Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной
Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения — никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Кино
Режиссер Джон Синглтон попал в больницу с инсультом
Режиссер и продюсер Джон Синглтон перенес инсульт и находится в больнице.
Обновлено в 05:31
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Кино
На Московском кинофестивале покажут фильм о женщинах ГУЛАГа
На ММКФ в воскресенье покажут нашумевшую документальную ленту режиссера Марианны Яровской «Женщины ГУЛАГа».
Обновлено в 07:30
Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Обновлено в 01:06
Религия
В России празднуют Вербное Воскресение
Традиционно Вход Господень в Иерусалим (второе название Вербного Воскресения) празднуется за семь дней до главного события мирового православия — Воскресения Христова или святой Пасхи.
Обновлено вчера в 17:07
Армия и оружие
Военные маневры НАТО в Грузии не угрожают России: грузинские эксперты
Ники Читадзе: Разумеется, данные военные учения способствуют повышению квалификации военнослужащих стран-участниц НАТО и стран партнеров Североатлантического альянса.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Водитель Lexus сбил сотрудника ДПС под Санкт–Петербургом
Как сообщили в воскресенье, 21 апреля, в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, полицейский стоял на краю проезжей части и оформлял документы на ранее остановленного другого водителя.
Обновлено в 06:56