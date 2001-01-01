Футбол
Уле-Гуннар Сульшер: «„МЮ“ не купит шестерых игроков летом»Матч ТВ 06:14
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился планами английской команды на летнее трансферное окно.
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