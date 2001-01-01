Футбол

Уле-Гуннар Сульшер: «„МЮ“ не купит шестерых игроков летом»Матч ТВ 06:14

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился планами английской команды на летнее трансферное окно.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Уле-Гуннар Сульшер: «„МЮ“ не купит шестерых игроков летом»

Матч ТВ06:14

Сульшер: на перестройку «МЮ» понадобится несколько трансферных окон

Чемпионат03:41

Сульшер: «Перестройка „МЮ“ займет несколько трансферных окон»

Бомбардир.ру08:43

Оле-Гуннар Сульшер: «Летом в „МЮ“ придут новые игроки, но не стоит ожидать 6 трансферов»

Sports.ru06:57

Уле-Гуннар Сульшер: «„МЮ“ не купит шестерых игроков летом»

Sportbox.RU06:14

Сульшер: «На перестройку „МЮ“ понадобится несколько трансферных окон»

Sport.ru06:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек

Обновлено в 04:10
Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Футбол

«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

Обновлено в 10:50
Политика

Лавров оценил возможность новых провокаций в Керченском проливе

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что НАТО не станет оказывать военную поддержку и не будет участвовать в новых провокациях Киева в районе Керченского пролива.
Обновлено в 06:31
Политика

На выборы президента Украины пришла почти половина избирателей

Обновлено в 10:03
Армия и оружие

В Ленобласти артиллеристы ЗВО потренировались в управлении огнем

Обновлено в 09:42
Авто

Эксперты назвали пять главных ошибок при выборе летних шин

Ошибка № 1. Многие при выборе шин отдают предпочтение более тяжелым моделям – дескать, чем выше вес, тем больше резины и металла в конструкции шины.
Обновлено в 06:19
Хоккей

Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»

Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Обновлено вчера в 22:23
Политика

Вакарчук призвал голосовать в вышиванках

Что касается призыва Вакарчука приходить на выборы в вышиванках, то Петр Порошенко ранее выложил похожий пост под тем же хештэгом - "голосую за Украину".
Обновлено в 03:46
Политика

Явка на востоке Украины вдвое превышает явку на западе

Явка на избирательных участках на востоке Украины вдвое превышает явку на западе страны.
Обновлено в 05:58
Происшествия

Полицейские задержали еще одного сбежавшего из изолятора в Туве

Обновлено в 10:26
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Обновлено вчера в 22:28
Авто

Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки

Обновлено вчера в 03:34
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на трассе Сортавала

Обновлено в 07:21
Политика

Японские СМИ рассказали о хитрости Токио в вопросе возвращения Курил

Обновлено в 06:05
Общество

Митинг против призыва в армию провалился в Петербурге

Согласованная акция против призыва в армию на площади Ленина в Петербурге оказалась немногочисленной.
Обновлено в 08:02
Авто

На видео представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено вчера в 10:50
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Эффективность спортивных тренировок и в целом занятия спортом зависит от времени суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

В Каргопольском районе на озере утонули четыре рыбака

Накануне, в субботу, примерно в 10:00, инспекторы ГИМС во время патрулирования нашли рыбацкие вещи, которые плавали в полынье на озере, а также ведущую к ней колею от мотобуксировщика.
Обновлено в 04:52
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено в 07:02
Армия и оружие

Кедми рассказал о полном отставании США от России в оборонной сфере

Политолог заявил, что стратегическое превосходство России над США уже давно всем очевидно.
Обновлено вчера в 14:02
Политика

Признать любой результат выборов пообещали у Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко пообещала, что во втором туре президентских выборов признает любой результат, передает УНИАН.
Обновлено в 09:46
Происшествия

У петербурженки угнали машину с таксой внутри

Обновлено в 09:56
Спорт

Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.
Обновлено в 04:36
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол

Мусаев: «Только когда пропускаем, начинаем играть раскрепощённо»

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев подвёл итоги матча с "Зенитом" (2:3) в эфире канала "Матч Премьер".
Обновлено вчера в 16:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное