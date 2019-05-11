Энергетика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»RT на русском 08:43
Компания «Укртранснафта» возобновила транзит нефти в Евросоюз по трубопроводу «Дружба». Это стало возможным после исследования нефти в трубопроводе, отметили там.
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Политика
Лукашенко рассказал об ущербе от загрязненной российской нефти
Минск назовет сумму ущерба от поступления загрязненной нефти по нефтепроводу "Дружба" после ревизии своих нефтеперерабатывающих заводов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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«Тело просто супер». Глюкоза сразила фанатов снимком в купальнике
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Обновлено в 07:49
Культура
Коллеги и поклонники пришли проститься с Евгением Крылатовым
Друзья, коллеги и поклонники пришли сегодня в Московский дом композиторов на церемонию прощания с Евгением Крылатовым.
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Бритни Спирс в Лос-Анджелесе покинула здание суда босиком
Популярная исполнительница Бритни Спирс ушла из здания суда Лос-Анджелеса, где проходило закрытое слушание о состоянии ее здоровья, без обуви.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
WSJ рассказала о секретной ракете США
Обновлено 09 мая в 08:42
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
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Медведь ограбил охотников на Камчатке
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Хоккей
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"Георгиев будет играть против австрийцев в воскресенье", – приводит слова главного тренера сборной России Ильи Воробьева РИА Новости.
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Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал рекомендации по приему витаминов
В России регулярно принимают витамины 5–7% граждан, отметил он и добавил, что большинство россиян страдают от сочетанного дефицита витаминов.
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В Ингушетии скончался самый пожилой житель России
В реанимационном отделении ингушской больницы умер 123-летний долгожитель из высокогорного села Гули Аппаз Илиев, сообщил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на своей странице в инстаграм.
Обновлено в 04:46
Футбол
Премьер-лига. «Краснодар» в гостях разгромил «Енисей»
Обновлено в 08:59
Гаджеты
Belkin представила внешний аккумулятор для Apple Watch
Обновлено в 06:43
Музыка
Лазарев провел вторую репетицию номера для «Евровидения»
Обновлено в 07:31
Авто
Названы топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных машин премиум-класса на рынке РФ.
Обновлено в 06:01
Политика
Морской трибунал заслушал дело украинских моряков
В пятницу в Гамбурге прошли слушания Международного трибунала по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы при инциденте в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Порошенко хочет встретиться с Зеленским
В сообщении сказано о планах действующего гаранта обсудить со своим преемником текущие проблемы страны, а также передать Зеленскому президентские полномочия и ответственность.
Обновлено в 06:59
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер Boeing 737
В Оренбурге совершил жесткую посадку лайнер авиакомпании Nordwind Boeing 737.
Обновлено в 06:05
Происшествия
В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка
10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.
Обновлено в 05:25
Здоровье
Почти 14% россиян страдают от ожирения, лидируют женщины
Обновлено в 05:11
Политика
РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне
Россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Сель сошел на четыре дагестанских поселка
Селевой поток сошел на четыре села в Гумбетовском районе Дагестана, сообщает ТАСС. В результате повреждено 111 домов.
Обновлено в 09:01
Политика
Захарова объяснила главе МИД Японии «резкие высказывания» Лаврова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила "резкие высказывания" главы ведомства Сергея Лаврова, которые якобы прозвучали во время его встречи с японским коллегой Таро Коно.
Обновлено вчера в 20:25