Политика

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»RT на русском 08:43

Компания «Укртранснафта» возобновила транзит нефти в Евросоюз по трубопроводу «Дружба». Это стало возможным после исследования нефти в трубопроводе, отметили там.
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«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в Европу

Московский Комсомолец08:59

«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в Европу

Ведомости09:20

Украина возобновила транзит российской нефти

Lenta.ru09:13

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»

РБК09:05

Украина возобновила транзит нефти в ЕС по «Дружбе»

Вести.Ru09:29

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба»

ТАСС08:52

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

RT на русском08:43
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 17:01, Ашберн
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На станции "Деловой центр" установили Железный трон.
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Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
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Новый глава МИД Эстонии пожаловался на нехватку буквы «н»

Новый министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) возмутился, что за пределами Эстонии "Таллин" пишут с одной "Н", и решил навести порядок в правописании.
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Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

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Сестры Вачовски планируют перезапуск «Матрицы»

Обновлено в 10:32
Гаджеты

В HTC объяснили причину исчезновения смартфонов в JD.com и TMall

Как заявили в HTC, исчезновение ее смартфонов с JD.com и TMall связано с долгосрочной стратегией развития компании в Китае.
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Видеозапись моментально попала в соцсети. На кадрах видны крупные осколки льда размером с перепелиное яйцо.
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В Киеве эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании

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