Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»RT на русском вчера в 08:43
Компания «Укртранснафта» возобновила транзит нефти в Евросоюз по трубопроводу «Дружба». Это стало возможным после исследования нефти в трубопроводе, отметили там.
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Хоккей
Рене Фазель: «Поменять формат ЧМ попросили топ-команды»
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что инициатива изменения формата чемпионата мира исходила от ведущих сборных.
Обновлено в 02:49
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая
Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, на 13 мая из-за гроз.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Бывший муж Меган Маркл собрался жениться
Кинопродюсер Тревор Энгельсон, бывший муж Меган Маркл, собирается жениться на диетологе Трейси Керланд.
Обновлено вчера в 20:07
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Хоккей
Россия — Австрия 5:0 (3-й период)
После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Общество
Как гражданские лётчики из-за автопилота стали водителями самолётов
Пилот должен уметь оперативно переходить с автоматического способа управления самолетом на ручной вариант.В отчетах МАК относительно авиакатастроф в Казани и Перми сообщается, что лётчики не имели необходимого навыка управления самолетом в ручном режиме, что привело к трагедии.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе с днем рождения
Российская певиц Вера Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить композитора Констина Меладзе с днем рождения в инстаграме.
Обновлено в 04:12
Транспорт
ЦОДД предупредил о «дачных» пробках в Москве
Водителям стоит заранее планировать маршруты движения в связи с возможными «дачными» пробками в Москве.
Обновлено в 08:07
Политика
Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой
Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге
Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
В ОАЭ опровергли сообщения СМИ о взрыве на нефтяных танкерах
В Объединенных Арабских Эмиратах опровергли сообщения СМИ о мощных взрывах в порту эмирата Фуджейра при пожаре на нефтяных танкерах.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Алсу стала долгожданной гостьей программы Максима Галкина
Обновлено вчера в 23:23
Футбол
Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта на матче с ЦСКА
Обновлено в 07:33
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.
Обновлено в 02:11
Футбол
ФИФА может наказать «Валенсию» и «Вильярреал» запретом на трансферы
ФИФА может запретить трансферы "Валенсии" и "Вильярреалу", информирует Marca. Решение будет принято после окончания расследования.
Обновлено в 07:27
Политика
Джулиани не поедет на Украину из-за «врагов Соединенных Штатов»
Сообщалось, что Джулиани отправится в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 07:39
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 01:29
Футбол
У Казанского собора устроили драку фанаты «Зенита» и ЦСКА
Обновлено в 07:36
Футбол
Паредес хочет вернуться в «Зенит». Его агент уже звонил в клуб
Скажу, что сейчас его агент уже обращался в «Зенит» и сказал, что Паредес готов вернуться в Питер.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
В Китае прокомментировали парад 9 мая на Красной площади
В зарубежной прессе продолжается активное обсуждение военного парада, который состоялся в центре Москвы 9 мая – в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 04:42
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов
«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Музыка
Лазарев пригрозил удалиться из соцсетей после «Евровидения»
Сергей Лазарев заявил, что после «Евровидения» он может удалить все свои аккаунты в социальных сетях, так как контент, публикуемый в них, начинает все больше удивлять его своим содержанием.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
В Севастополе отмечают годовщину наступательной операции Красной Армии
Обновлено в 05:05
Экономика
Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys
Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено 10 мая в 10:44
Космос
Япония запустила первую космическую ракету
Японский аэрокосмический стартап Interstellar Technology Inc. успешно запустил в космос первую ракету, которая была разработана на территории Японии без помощи иностранных специалистов.
Обновлено вчера в 03:22
Общество
Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»
В Мордовии глава республиканского МВД генерал-майор Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин Кириллов несли на шествии «Бессмертного полка» 9 мая фотографии одного и того же ветерана, подписанные разными именами, сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:18