Политика

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»RT на русском вчера в 08:43

Компания «Укртранснафта» возобновила транзит нефти в Евросоюз по трубопроводу «Дружба». Это стало возможным после исследования нефти в трубопроводе, отметили там.
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Украина возобновила транзит нефти в ЕС по «Дружбе»

Вести.Ruвчера в 09:29

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба»

ТАССвчера в 08:52

Украина возобновила транзит российской нефти

Lenta.ruвчера в 09:13

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»

РБКвчера в 09:05

«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в Европу

Московский Комсомолецвчера в 08:59

«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в Европу

Ведомостивчера в 09:20

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

RT на русскомвчера в 08:43
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Хоккей

Рене Фазель: «Поменять формат ЧМ попросили топ-команды»

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что инициатива изменения формата чемпионата мира исходила от ведущих сборных.
Обновлено в 02:49
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая

Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, на 13 мая из-за гроз.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл собрался жениться

Кинопродюсер Тревор Энгельсон, бывший муж Меган Маркл, собирается жениться на диетологе Трейси Керланд.
Обновлено вчера в 20:07
Здоровье

Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету

Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Хоккей

Россия — Австрия 5:0 (3-й период)

После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Общество

Как гражданские лётчики из-за автопилота стали водителями самолётов

Пилот должен уметь оперативно переходить с автоматического способа управления самолетом на ручной вариант.В отчетах МАК относительно авиакатастроф в Казани и Перми сообщается, что лётчики не имели необходимого навыка управления самолетом в ручном режиме, что привело к трагедии.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе с днем рождения

Российская певиц Вера Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить композитора Констина Меладзе с днем рождения в инстаграме.
Обновлено в 04:12
Транспорт

ЦОДД предупредил о «дачных» пробках в Москве

Водителям стоит заранее планировать маршруты движения в связи с возможными «дачными» пробками в Москве.
Обновлено в 08:07
Политика

Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой

Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия

В ОАЭ опровергли сообщения СМИ о взрыве на нефтяных танкерах

В Объединенных Арабских Эмиратах опровергли сообщения СМИ о мощных взрывах в порту эмирата Фуджейра при пожаре на нефтяных танкерах.
Обновлено в 06:22
Происшествия

В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Алсу стала долгожданной гостьей программы Максима Галкина

Обновлено вчера в 23:23
Футбол

Крыша стадиона «Санкт-Петербург» будет закрыта на матче с ЦСКА

Обновлено в 07:33
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.
Обновлено в 02:11
Футбол

ФИФА может наказать «Валенсию» и «Вильярреал» запретом на трансферы

ФИФА может запретить трансферы "Валенсии" и "Вильярреалу", информирует Marca. Решение будет принято после окончания расследования.
Обновлено в 07:27
Политика

Джулиани не поедет на Украину из-за «врагов Соединенных Штатов»

Сообщалось, что Джулиани отправится в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 07:39
Общество

Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве

Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 01:29
Футбол

У Казанского собора устроили драку фанаты «Зенита» и ЦСКА

Обновлено в 07:36
Футбол

Паредес хочет вернуться в «Зенит». Его агент уже звонил в клуб

Скажу, что сейчас его агент уже обращался в «Зенит» и сказал, что Паредес готов вернуться в Питер.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

В Китае прокомментировали парад 9 мая на Красной площади

В зарубежной прессе продолжается активное обсуждение военного парада, который состоялся в центре Москвы 9 мая – в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 04:42
Хоккей

Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов

«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Музыка

Лазарев пригрозил удалиться из соцсетей после «Евровидения»

Сергей Лазарев заявил, что после «Евровидения» он может удалить все свои аккаунты в социальных сетях, так как контент, публикуемый в них, начинает все больше удивлять его своим содержанием.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Армия и оружие

В Севастополе отмечают годовщину наступательной операции Красной Армии

Обновлено в 05:05
Экономика

Богатейший человек Индии купил сеть магазинов игрушек Hamleys

Reliance Industries, которая принадлежит богатейшему жителю Индии Мукешу Амбани, приобрела сеть магазинов игрушек Hamleys, сообщает Guardian.
Обновлено 10 мая в 10:44
Космос

Япония запустила первую космическую ракету

Японский аэрокосмический стартап Interstellar Technology Inc. успешно запустил в космос первую ракету, которая была разработана на территории Японии без помощи иностранных специалистов.
Обновлено вчера в 03:22
Общество

Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку»

В Мордовии глава республиканского МВД генерал-майор Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин Кириллов несли на шествии «Бессмертного полка» 9 мая фотографии одного и того же ветерана, подписанные разными именами, сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:18
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