«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»РБК 09:05

В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.

Политика Адвокат Трампа отменил визит на Украину Адвокат президента США Рудольф Джулиани принял решение отменить свою поездку на Украину, пишет в субботу, 11 мая, Fox News.

Игры Анонсирован симулятор жизни белки-летяги AWAY: The Survival Series Вышел анонсирующий трейлер AWAY: The Survival Series. Игрокам предстоит попытаться выжить в диком мире в роли сахарного сумчатого поссума.

Происшествия Черный гроб с гранатами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге В Санкт-Петербурге в канале Грибоедова 10 мая местные жители обнаружили плавающий черный гроб.

Транспорт В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве "Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.

Происшествия Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".

Культура Композитора Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище Композитора Евгения Крылатова похоронили в субботу, 11 мая, на Митинском кладбище в Москве.

Общество Умер самый пожилой житель России Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

Футбол В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛ Пресс-служба футбольного клуба "Енисей" с юмором отнеслась к вылету команды из Российской премьер-лиги и возвращению в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Кино Умерла народная артистка России Нелли Корниенко Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.

Экономика Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.

Музыка Little Big выпустил песню в память о Ките Флинте Российская рэйв-группа Little Big выпустила новую песню под названием Rave In Peace («Отрывайся с миром», по примеру Rest In Peace — «Покойся с миром», — прим.).

Политика В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой» Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.

Авто Внедорожный Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью Компания Suzuki анонсировала старт продаж в Индии внедорожной и «спортивной» версий популярного компактвэна Ertiga.

Политика Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».

Общество В Москве стартовал международный мотопробег В Москве прошли проводы колонны байкеров, которые отправились в Воронеж на международный фестиваль H.O.G. Spring Challenge.

Происшествия Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.

Происшествия В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка 10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.

Политика Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.