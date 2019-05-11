Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»РБК 09:05
В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
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Происшествия
Боевики напали на гостиницу в Пакистане
Обновлено в 09:52
Политика
Адвокат Трампа отменил визит на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани принял решение отменить свою поездку на Украину, пишет в субботу, 11 мая, Fox News.
Обновлено в 04:39
Игры
Анонсирован симулятор жизни белки-летяги AWAY: The Survival Series
Вышел анонсирующий трейлер AWAY: The Survival Series. Игрокам предстоит попытаться выжить в диком мире в роли сахарного сумчатого поссума.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Черный гроб с гранатами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге
В Санкт-Петербурге в канале Грибоедова 10 мая местные жители обнаружили плавающий черный гроб.
Обновлено вчера в 20:51
Транспорт
В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве
"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Музыка
Лазарев провёл вторую репетицию номера для Евровидения
Обновлено в 06:10
Политика
РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне
Обновлено в 08:58
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Руководитель экспедиции "Нептун" Роман Дунаев передал радиостанции "Говорит Москва" видеозапись, сделанную на пароходе "Генерал Коцебу".
Обновлено в 08:00
Общество
В Париже началась манифестация «желтых жилетов»
Обновлено в 07:45
Культура
Композитора Евгения Крылатова похоронили на Митинском кладбище
Композитора Евгения Крылатова похоронили в субботу, 11 мая, на Митинском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:56
Общество
Умер самый пожилой житель России
Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено вчера в 15:54
Игры
От Epic Games до Square Enix: авторы Bulletstorm рассказали о своём будущем проекте
В настоящее время поляки трудятся над неанонсированным проектом, высокобюджетным шутером.
Обновлено в 09:39
Футбол
В «Енисее» пошутили по поводу вылета команды из РПЛ
Пресс-служба футбольного клуба "Енисей" с юмором отнеслась к вылету команды из Российской премьер-лиги и возвращению в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Обновлено в 09:19
Происшествия
В Оренбурге совершил жесткую посадку Boeing 737
Обновлено в 05:04
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Народная артистка России Нелли Корниенко умерла в возрасте 80 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте Малого театра.
Обновлено вчера в 13:12
Экономика
Лондонский суд заморозил активы Антипинского НПЗ на €225 млн
Коммерческий суд Высокого суда Лондона 30 апреля выпустил предписание о замораживании по всему миру активов Антипинского НПЗ группы «Новый поток» (New Stream) на сумму €225 млн по иску VTB Commodities Trading, сообщает Reuters со ссылкой на документ суда.
Обновлено вчера в 12:47
Музыка
Little Big выпустил песню в память о Ките Флинте
Российская рэйв-группа Little Big выпустила новую песню под названием Rave In Peace («Отрывайся с миром», по примеру Rest In Peace — «Покойся с миром», — прим.).
Обновлено вчера в 13:07
Кино
Железный трон из «Игры престолов» установили в московском метро
На станции метро «Деловой центр» установили железный трон из «Игры престолов».
Обновлено в 08:15
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «уходя, убрать за собой»
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского намерена пересмотреть "одиозные решения" нынешнего руководства страны, включая назначения в последние недели работы.
Обновлено в 08:48
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в футбольную Премьер-лигу
«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории пробились в российскую футбольную Премьер-лигу.
Обновлено в 09:58
Авто
Внедорожный Suzuki Ertiga Cross выйдет в продажу осенью
Компания Suzuki анонсировала старт продаж в Индии внедорожной и «спортивной» версий популярного компактвэна Ertiga.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено в 07:26
Общество
В Москве стартовал международный мотопробег
В Москве прошли проводы колонны байкеров, которые отправились в Воронеж на международный фестиваль H.O.G. Spring Challenge.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Погибшие пассажиры SSJ-100 не успели даже расстегнуть ремни, пишут СМИ
Источник в правоохранительных органах опроверг версию ряда СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не смогли выбраться из самолета из-за того, что сидящие впереди пассажиры забирали свою ручную кладь, передает ТАСС.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Первоуральске парни забили насмерть ногами подростка
10 мая в Первоуральске погиб 15-летний школьник. Как рассказали E1.RU его друзья и знакомые, погибшего звали Валера.
Обновлено в 05:25
Политика
Зеленский обратился к Раде с требованием по инаугурации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием "от имени народа" провести церемонию инаугурации в воскресенье, 19 мая.
Обновлено вчера в 13:04
Наука
На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком
Обновлено вчера в 00:08
Спорт
Загитова поделилась фотографиями с отпуска
Олимпийская чемпионка - 2018 Алина Загитова поделилась со своими поклонниками фотографиями с отпуска, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:01