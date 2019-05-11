Политика

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»РБК 09:05

В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
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Украина возобновила транзит нефти в ЕС по «Дружбе»

Вести.Ru09:29

«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в Европу

Ведомости09:20

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти в Европу по трубопроводу «Дружба»

ТАСС08:52

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»

РБК09:05

«Укртранснафта» возобновила транзит российской нефти в Европу

Московский Комсомолец08:59

Украина возобновила транзит российской нефти

Lenta.ru09:13

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

RT на русском08:43
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
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