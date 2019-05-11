Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»РБК 09:05
В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
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Обновлено вчера в 09:16
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Если посмотреть внимательнее, можно увидеть, что изображение на плакате Google гораздо светлее, что намекает на лучшие фотовозможности Pixel 3a при плохом освещении.
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