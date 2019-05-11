Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти по «Дружбе»РБК вчера в 09:05
В сообщении «Укртранснафты», опубликованном в социальной сети Facebook, указывается, что транзит нефти был возобновлен в 14:35 11 мая.
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Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Музыка
Лазарев пригрозил удалиться из соцсетей после «Евровидения»
Сергей Лазарев заявил, что после «Евровидения» он может удалить все свои аккаунты в социальных сетях, так как контент, публикуемый в них, начинает все больше удивлять его своим содержанием.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Зенит» выйдет на матч с ЦСКА в обновленной форме
Добавим, что по окончании матча состоится церемония награждения футболистов, перед которой они переоденутся в золотые футболки. (Дмитрий Сомов) "Зенит" неделю назад досрочно обеспечил себе золотые медали чемпионата России.
Обновлено в 05:15
Общество
Матери погибших украинских солдат вышли на шествие в Киеве
В Киеве 12 мая в День матери женщины, которые потеряли сыновей во время их службы в армии, вышли на ежегодное торжественное шествие.
Обновлено в 05:52
Общество
Отец дочери Алсу потребовал засекретить результаты проверки итогов «Голоса»
Победа 11-летней Микеллы, дочери бизнесмена Абрамова и певицы Алсу, с большим отрывом в финале и суперфинале детского «Голоса» в конце апреля вызвала массовое недовольство зрителей.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Аварийную посадку пассажирского авиалайнера в Мьянме сняли на видео
Авиалайнер Embraer ERJ-190LR, принадлежащий национальной авиакомпании Мьянмы, совершил аварийную посадку в международном аэропорту Мандалая.
Обновлено в 04:19
Футбол
«Ювентус» представил новую форму на следующий сезон
Обновлено в 06:25
Хоккей
Фазель объяснил изменение формата полуфиналов ЧМ по хоккею
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что формат проведение полуфиналов на чемпионатах мира претерпел изменения по инициативе ведущих национальных команд.
Обновлено в 04:05
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извиняется за отмену церемонии прощания
Дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина в воскресенье извинились за отмену церемонии прощания со своим отцом, передает ТАСС.
Обновлено в 05:22
Происшествия
При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибли два человека
Хлопок газа в двухэтажном 16-квартирном доме произошёл вскоре после полуночи.
Обновлено в 02:59
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов
«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Игры
Sony PlayStation 5 выйдет в ноябре 2020 года по цене $500
Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
Обновлено в 05:40
Общество
Сильная засуха стала угрозой для КНДР
Северной Корее в ближайшее время угрожает сильная засуха.
Обновлено в 05:27
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Хоккей
Россия — Австрия 1:0 (1-й перерыв)
Стартовое вбрасывание состоится в 13:15 мск. Ранее сообщалось, что сборная России прибыла на матч чемпионата мира по хоккею с австрийцами.
Обновлено в 05:17
Политика
В Швеции назвали Путина самым богатым человеком в мире
Шведский дипломат, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд назвал Президента России Владимира Путина богатейшим человеком планеты, сообщает DEITA.
Обновлено в 02:46
Происшествия
14 рейсов на Sukhoi Superjet 100 отменили в «Аэрофлоте»
Обновлено 10 мая в 08:03
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Авто
Назван ТОП-3 самых доступных люксовых автомобилей в России
Обновлено в 01:00
Экономика
В Белоруссии в два раза увеличен лимит страховой выплаты при оформлении ДТП без ГАИ
В Белорусии увеличен лимит страховой выплаты при оформлении дорожно-транспортного происшествия без вызова ГАИ.
Обновлено в 05:38
Футбол
ProstoProSport предлагает прогнозы на матчи «Ливерпуля» и «Айнтрахта»
ProstoProSport предлагает для своих читателей ставку на матч с коэффициентом 1.95, а также традиционный экспресс за 2.8.
Обновлено в 05:17
Технологии
Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Обновлено вчера в 15:02
Единоборства
Андраде нокаутировала Намаюнас и стала чемпионкой UFC
Поединок закончился во втором раунде после того, как Андраде отправила в нокаут Намаюнас.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Наталия Лесниковская переехала после развода с мужем
После развода Наталия старается проводить больше времени с сыновьями, поэтому участвует максимум в двух проектах в год.
Обновлено в 03:00
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02