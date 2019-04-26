Энергетика

«Укртранснафта» прекратила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»Вести.Ru вчера в 19:47

Компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", ссылаясь на ненадлежащее качество сырья. В компании указывают, что такое действие предусмотрено соглашением об услугах по транспортировке нефти на территории Украины, передает РИА Новости.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Украина приостановила транзит российской нефти

РИА Новости02:24

Украина остановила транзит российской нефти

Газета.Ru02:04

Словакия приостановила поставки нефти из России

ТАССвчера в 18:02

Украина объявила о приостановке транзита нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба»

Эхо Москвы01:15

Словакия приостановила транзит нефти из России по нефтепроводу «Дружба»

РБКвчера в 19:36

Словакия приостановила транзит нефти по трубопроводу «Дружба»

RT на русскомвчера в 20:51

Украина остановила транзит нефти из РФ по «Дружбе»

ПРАЙМвчера в 17:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 03:48, Ашберн
Армия и оружие

Новейшая боевая платформа «Бумеранг» может получить модуль «Кинжал»

Обновлено в 03:25
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Политика

Зеленский на два дня улетел в Турцию

Обновлено в 01:56
Происшествия

Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем

Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

В Подмосковье поймали криминального лидера бандитской группировки

В Московской области полицейские поймали главаря преступной группы, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на востоке Москвы

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Пермской улице на востоке Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
Обновлено в 01:43
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

Войска ВСУ привели в полную боеготовность перед Пасхой

Подразделения Вооруженных Сил Украины приведены в полную боевую готовность и готовы к предупреждению попыток дестабилизации обстановки в период празднования Пасхи.
Обновлено в 02:42
Общество

В парках Москвы в два раза выросла популярность бесплатного Wi-Fi

Обновлено в 03:11
Авто

УАЗ представил обновленный «Патриот» для ДПС

На мероприятии «Безопасная дорога» состоялся официальный дебют обновленного варианта модели УАЗ «Патриот», предназначенной для сотрудников ДПС.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Младенец в Бурятии впал в кому, попав в больницу с бронхитом

Четырёхмесячный ребёнок впал в кому после того, как был госпитализирован в детскую клиническую больницу Улан-Удэ с диагнозом «острый бронхит».
Обновлено в 02:26
Политика

Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому

Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 07:39
Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Экономика

Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Генпрокуратура по просьбе ГИБДД провела проверку в некоторых регионах России, которая показала серьезные нарушения в области установки систем фиксации нарушений ПДД.
Обновлено в 02:34
Политика

Путин утвердил перечень показателей оценки эффективности глав регионов

Президент России Владимир Путин подписал указ об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц российских субъектов.
Обновлено в 02:58
Общество

Ветераны-чернобыльцы поделились воспоминаниями с молодежью

Обновлено вчера в 00:00
Космос

В РКК «Энергия» разработали новую схему сближения с МКС

«По мнению специалистов-баллистиков РКК "Энергия", реализовать одновитковую схему сближения возможно уже через 2-3 года», – говорится в сообщении на сайте корпорации.
Обновлено в 03:16
Экономика

Минфин нашел новый способ поддержки ВЭБа для реализации нацпроектов

Правительство утвердило право Минфина размещать средства федерального бюджета на депозиты в госкорпорации ВЭБ.РФ на срок больше года, следует из постановления правительства от 22 апреля.
Обновлено в 01:24
Футбол

Экс-селекционер «Краснодара» — об Игнатьеве: «Его мама плакала, увидев, какие тут условия — одни из лучших в мире»

Обновлено в 02:56
Политика

Ким Чен Ын завершил первый визит в Россию

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:31
Кино

Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 12:40
Кино

Фильм «Тренинг личностного роста» получил гран-при ММКФ

Лучшим режиссером стал итальянец Валерио Мастандреа Фильм казахского режиссера Фархата Шарипова удостоился главного приза Московского международного кинофестиваля "Золотой Георгий", сообщается на сайте ММКФ.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия

В Омске умер маленький мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

В омском ожоговом центре скончался двухлетний мальчик, которого пытался сжечь в печи родной дедушка, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Обновлено в 03:40
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Обновлено в 02:20
Политика

Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа

Российский лидер Владимир Путин стал почётным доктором Университета Цинхуа.
Обновлено в 00:35
Общество

Служащие храмов поделились с пензенцами секретами приготовления пасхи

Православные готовятся к празднику Пасхи. В 2019 году она выпадает на 28 апреля.
Обновлено вчера в 13:14
Футбол

Футболисту удалось обмануть вратаря очень слабым ударом с пенальти

Футболист взял длинный разбег, однако пробил по мячу слабо.
Обновлено в 01:27
Футбол

Олег Кононов: «Арсенал» заслуженно обыграл «Спартак»

В матче 25-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на выезде проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:3. Главный тренер "красно-белых" Олег Кононов назвал причины поражения своих подопечных.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Команда Зеленского обвинила Верховную Раду в подготовке госпереворота

Советник победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков считает, что внесенный в Верховную Раду законопроект о президенте практически упраздняет полномочия главы государства.
Обновлено в 03:38
Политика

Макрон предложил сократить Шенгенскую зону

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил о необходимости изменения Шенгенской зоны, поскольку, по его мнению, в своем нынешнем виде она "больше не работает".
Обновлено вчера в 13:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное