«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»РБК 09:52

О резком снижении качества российской нефти марки Urals «Белнефтехим» сообщил 19 апреля. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда заявила, что из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения».

Происшествия Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Происшествия Пожару на заводе «Красмаш» присвоили высший для региона ранг сложности Спасатели присвоили пожару на территории завода "Красмаш" четвертый ранг сложности – высший в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.

Политика В России завели уголовное дело из-за «грязной» нефти В России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба».

Транспорт ЦОДД: число выезжающих за город машин выросло на 15% «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) опубликовал данные, согласно которым в апреле из Москвы по пятницам стало выезжать на 15% машин больше, чем в марте.

Политика США ввели санкции в отношении главы МИД Венесуэлы Минфин США ввел санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы.

Происшествия Арестован Евгений Викторович Пригожин. Его именем прикрылся налетчик из спецназа 26 мая 2018 года подразделение по вопросам миграции ГУ МВД Петербурга и области оформило общегражданский паспорт на Евгения Викторовича Пригожина из ярославского села Коточижовки.

Политика Прилепин сообщил о доставленных месяц назад паспортах РФ на Донбасс Писатель Захар Прилепин, воевавший на стороне самопровозглашенных республик на востоке Украины, сообщил, что еще месяц назад знал о том, что на территорию Донбасса въехали автобусы с бланками российских паспортов, списками и всем остальным.

Политика Nord Stream 2 AG наносит ответный удар В лентах информационных агентств промелькнуло сухое сообщение, что компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве ЕС.

Путешествия Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Происшествия ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Политика В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".

Кино Фильм «Синонимы» откроет фестиваль «Край света. Запад» Фильмом-открытием смотра станет победившая на Берлинском кинофестивале в 2019 году картина Надава Лапида «Синонимы».

Здоровье Подтвержден бруцеллез рогатого скота в личных подсобных хозяйствах Подтвержден бруцеллез крупного рогатого скота в двух личных подсобных хозяйствах в селах Полтавка и Константиновка Октябрьского района.

Происшествия Обвиняемого в нападении на полицейского петербуржца отпустили из СИЗО Дзержинский районный суд Петербурга в пятницу вынес постановление о смягчении меры пресечения Михаилу Цакунову, которого обвиняют в нападении на полицейского на несанкционированной акции 5 мая 2018 года в центре Санкт-Петербурга.

Кино Михаил Горбачев попал в больницу Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.

Автоспорт Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).

Авто Suzuki представил новое поколение грузовика Carry Вчера состоялся международный автосалон в Индонезии, на котором дебютировал новый легкий грузовик компании Suzuki.

Футбол «Спартак» объявил об уходе Наиля Измайлова и Сергея Родионова Совет директоров «Спартака» принял отставки вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова.

Происшествия Три взрыва прогремели на Шри-Ланке Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости».

Политика Сергей Меняйло провел в Хакасии совещание Сегодня в правительстве Хакасии под руководством полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло состоялось совещание по вопросам функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

Происшествия Экс-полковник ФСБ арестован по делу о хищении Экс-сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов был арестован по делу о хищении 490 млн рублей, сообщает РИА "Новости".