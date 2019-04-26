Политика

«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»РБК 09:52

О резком снижении качества российской нефти марки Urals «Белнефтехим» сообщил 19 апреля. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда заявила, что из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения».
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Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину будет восстановлен к концу первой декады мая

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RT на русском09:57

«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»

РБК09:52

Стало известно, когда Украина возобновит транзит российской нефти по «Дружбе»

Газета.Ru10:10

Транзит нефти из России через Украину по нефтепроводу «Дружба» восстановят 10 мая

Говорит Москва09:39
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:22, Ашберн
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