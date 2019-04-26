Политика

«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»РБК 09:52

О резком снижении качества российской нефти марки Urals «Белнефтехим» сообщил 19 апреля. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда заявила, что из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения».
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Стало известно, когда Украина возобновит транзит российской нефти по «Дружбе»

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«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»

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