Политика

«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»РБК 09:52

О резком снижении качества российской нефти марки Urals «Белнефтехим» сообщил 19 апреля. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко тогда заявила, что из России поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, «превышающим в десятки раз предельные значения».
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Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину будет восстановлен к концу первой декады мая

Эхо Москвы11:07

Стало известно, когда Украина возобновит транзит российской нефти по «Дружбе»

Газета.Ru10:10

Участники переговоров по нефтепроводу «Дружба» нашли решение по возобновлению его работы

ТАСС09:40

Техническое решение по возобновлению транзита нефти по «Дружбе» найдено

RT на русском09:57

«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»

РБК09:52

В Минске нашли техническое решение проблемы «грязной» нефти из РФ

Интерфакс10:02

Транзит нефти из России через Украину по нефтепроводу «Дружба» восстановят 10 мая

Говорит Москва09:39
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:54, Ашберн
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В Австралии убьют миллионы диких кошек

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Происшествия

В Костроме подорвали банкомат Сбербанка

Представитель Сбербанка подтвердил «РИА Новости», что банкомат был подорван. В результате никто не пострадал.
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Жители Мурино спасли школьницу от мигранта-насильника

Как стало известно в пятницу, 26 апреля, в минувшую среду в городе Мурино местные жители помешали приезжему мужчине надругаться над 17-летней девушкой.
Обновлено в 09:42
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Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Происшествия

На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
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Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
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Экономика

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"Иркут" входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию", серийно производит многоцелевые истребители Су-30, учебно-боевые самолеты Як-130, является разработчиком семейства пассажирских самолетов МС-21.
Обновлено в 08:54
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

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Общество

Сын Александра Лукашенко повзрослел и сменил имидж

Наследник сменил имидж и заметно возмужал. Сына президента Белоруссии все привыкли называть просто Коля.
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Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Политика

Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:26
Армия и оружие

«Бумеранг» на испытаниях превзошел заданные характеристики

Российская боевая платформа "Бумеранг" в ходе предварительных испытаний превзошла характеристики, заложенные в техническом задании Минобороны.
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Шоу-бизнес

Названый внук проиграл суд о наследстве Спартака Мишулина

Около двух месяцев назад объявился очередной возможный родственник Спартака Мишулина. Тверчанин по имени Эдуард Сорокин подал иск в суд.
Обновлено в 10:37
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Пожар на заводе-производителе ракет «Сармат» локализовали

В Красноярске возгорание на территории завода «Красмаш» локализовано на площади 20 тысяч квадратных метров.
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Авто

УАЗ показал обновленный «Патриот» для ДПС

На IV конференции «Безопасная дорога» Ульяновский автозавод представил особую версию обновленного УАЗ «Патриот», предназначенного для работы в полиции.
Обновлено вчера в 15:18
Армия и оружие

Коалиция США признала вину в гибели почти 1300 жителей Сирии и Ирака

В результате ударов, нанесенных возглавляемой США международной коалицией по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") в Сирии и Ираке был убит 1291 мирный житель.
Обновлено вчера в 17:29
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Транспорт

ЦОДД: число выезжающих за город машин выросло на 15%

«Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) опубликовал данные, согласно которым в апреле из Москвы по пятницам стало выезжать на 15% машин больше, чем в марте.
Обновлено в 10:29
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«Арсенал» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

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Трамп приветствовал заявление Путина по КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует заявление лидера России Владимира Путина по КНДР.
Обновлено в 10:06
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Умерла 37-летняя звезда сериала «Мост» Стефани Шерк

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
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Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Со скандала в пятницу начался четвертый этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" Гран-при Азербайджана.
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Армия и оружие

Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети

Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
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Футбол

Луис Суарес: Когда Месси завершит карьеру, будет трудно

Нападающий Барселоны Луис Суарес сообщил, что наслаждается игрой своего партнера по команде Лионеля Месси.
Обновлено в 11:19
Политика

Ветераны получат по 10 тысяч рублей к Дню Победы

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Политика

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Общество

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил восстановить «дачную амнистию», которая действует в России уже 13 лет, до 1 марта 2022 года.
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Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
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