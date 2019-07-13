Политика

«Укртранснафта» начала транспортировку американской нефти на НПЗРИА Новости 12:56

Украинская "Укртранснафта" начала транспортировку по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг" американской нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, сообщила в субботу пресс-служба компании.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Укртранснафта» начала транспортировку нефти из США на Кременчугский НПЗ

Коммерсантъ18:24

На Украине начали транспортировать американскую нефть на НПЗ

Комсомольская правда17:18

«Укртранснафта» начала получать и транспортировать американскую нефть

News.ru13:16

На Украине начали транспортировку американской нефти к НПЗ

Московский Комсомолец14:03

На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗ

RT на русском13:25

Украина начала транспортировку американской нефти

Взгляд.ру13:31

«Укртранснафта» начала транспортировку американской нефти на НПЗ

РИА Новости12:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:04, Вашингтон
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Журналист из Соединенных Штатов Америки Хантер Уокер заявил в Twitter, что американский глава Дональд Трамп в ходе саммита в Белом доме объявил, что Арнольд Шварценеггер скончался.
Обновлено вчера в 10:17
Общество

Svenska Dagbladet (Швеция): полезнее всего для климата — заводить меньше детей (Svenska Dagbladet)

Шведы все активнее пытаются сделать свою повседневную жизнь как можно менее вредной для климата.
Обновлено в 17:41
Происшествия

Бастрыкину пожаловались на разорительные курсы по финграмотности

Женщина пожаловалась на организацию, которая выманивала у людей деньги под видом обучения финансовой грамотности.
Обновлено в 13:10
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено в 18:46
Теннис

Серена Уильямс проиграла Симоне Халеп в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп стала победительницей Уимблдона.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес

Артур Смольянинов заявил, что хочет дочь от Дарьи Мельниковой

Первенец звезды «Папиных дочек» появился на свет 27 октября 2015 года, в день рождения своего отца, актера Артура Смольянинова.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих

"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
Происшествия

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube

В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено в 16:15
Космос

Над Землей открылся портал в преисподнюю - аномалия вскоре может поглотить всю планету

Обновлено в 13:44
Политика

Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 12:56
Кино

Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник

Американская актриса и звезда серии фильмов «Звездный путь» Стефани Низник умерла в возрасте 52 лет, сообщил 13 июля телеканал Fox News.
Обновлено в 17:20
Политика

США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400

Обновлено в 17:35
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Обновлено в 16:23
Футбол

Олег Кононов: «Не получается игра – надо работать на „стандартах“»

В первом тайме соперник действовал отлично – в плане начала атак и игры в пас.
Обновлено в 15:40
Общество

Каждый шестой житель Саратовской области - бедняк

Доходом свыше 60 тысяч рублей могли похвастаться лишь 2,6% населения – 64,1 тысяча человек.
Обновлено в 12:32
Политика

Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400

Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
Обновлено в 14:07
Транспорт

Сокращение маршрутов и трамваи в центре: как в ближайшем будущем изменится транспорт в Ярославле

Городские власти наобещали ярославцам грандиозных улучшений в работе транспорта: прокладку трамвайных линий по центру города, избавление от маршруток, оплату по безналу и много чего еще.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Происшествия

В США полицейский застрелил 17-летнюю девушку

В американском городе Фуллертон, штат Калифорния, полицейский застрелил 17-летнюю девушку.
Обновлено в 17:35
Авто

В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей

На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Происшествия

На Волге столкнулись пассажирский теплоход и прогулочная яхта

В Мышкинском районе Ярославской области в акватории реки Волга столкнулись пассажирский теплоход «Алексей Толстой» и прогулочная яхта «Потудань».
Обновлено в 18:23
Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Путешествия

Федор Конюхов решил три раза обойти вокруг света на яхте-гиганте

Обновлено в 16:50
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве

Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено вчера в 15:22
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Футбол

«Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

«Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:39
Экономика

Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода

Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено в 09:34
Политика

Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Меладзе показал Брежневу без макияжа и укладки

Снимок певицы без грима и укладки появился в Instagram. На нем широкую улыбку Веры закрывают небрежно лежащие волосы.
Обновлено в 15:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное