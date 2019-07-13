Украинская "Укртранснафта" начала транспортировку по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг" американской нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, сообщила в субботу пресс-служба компании.

«Укртранснафта» начала транспортировку американской нефти на НПЗ

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