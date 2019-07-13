Политика

«Укртранснафта» начала транспортировку американской нефти на НПЗРИА Новости вчера в 12:56

Украинская "Укртранснафта" начала транспортировку по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг" американской нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, сообщила в субботу пресс-служба компании.
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«Укртранснафта» начала транспортировку нефти из США на Кременчугский НПЗ

Коммерсантъвчера в 18:24

«Укртранснафта» начала транспортировку американской нефти на НПЗ

РИА Новостивчера в 12:56

Украина начала транспортировку американской нефти

Взгляд.рувчера в 13:31

На Украине начали транспортировку американской нефти к НПЗ

Московский Комсомолецвчера в 14:03

На Украине начали транспортировку американской нефти на НПЗ

RT на русскомвчера в 13:25

«Укртранснафта» начала получать и транспортировать американскую нефть

News.ruвчера в 13:16

На Украине начали транспортировать американскую нефть на НПЗ

Комсомольская правдавчера в 17:18
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Политика

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Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже завершился беспорядками

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