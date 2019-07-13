Политика
«Укртранснафта» начала транспортировку американской нефти на НПЗРИА Новости вчера в 12:56
Украинская "Укртранснафта" начала транспортировку по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг" американской нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, сообщила в субботу пресс-служба компании.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:22, Вашингтон
Политика
Около тысячи человек вышли на акцию оппозиции в Москве
Обновлено в 09:53
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
Обновлено в 08:55
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:39
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено 11 июля в 14:02
Армия и оружие
Китайские СМИ восхитились новой огнеметной системой России ТОС-1А
Журналисты китайского издания SINA высказали свое восхищение огнеметной системой ТОС-1А, произведенной в России.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
ССА: Иран атаковал колонну российских военных
Иран обвинили в нападении на колонну российских военных.
Обновлено в 03:56
Кино
В «бондиане» представят нового агента 007
По сообщениям Daily Mail, Дэниэл Крэйг больше не будет носить звание агента 007. В «Бонде 25» ему на смену придет актриса Лашана Линч.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Великобритании
Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании.
Обновлено в 11:14
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост
Автомобильный мост поврежден в селе Гелиб Чародинского района Дагестана после сильных дождей, без автомобильного сообщения остались несколько поселений, сообщает региональное МЧС.
Обновлено в 09:54
Музыка
Леонтьев попрощался с фанатами на последнем концерте
Популярный певец Валерий Леонтьев выступил в Витебске на «Славянском базаре» с последним концертом.
Обновлено в 07:15
Политика
Украинские товары пообещали вернуть в Россию
Бойко отметил, что многие украинские заводы, потерявшие рынок сбыта, остались без возможности сохранять рабочие места, платить зарплату сотрудникам и перевооружать производство.
Обновлено в 11:07
Общество
Свердловчан предупредили о сильных дождях и граде
Обновлено в 05:05
Футбол
Луис Адриано показал фото в русском национальном костюме
Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в Instagam опубликовал фотографию на фоне берез.
Обновлено в 11:12
Футбол
ЦСКА начал сезон РПЛ с выездного поражения от «Крыльев Советов»
«Крыльям Советов» удалось взять у ЦСКА реванш за разгромное поражение в последнем туре прошлого сезона РПЛ.
Обновлено в 11:50
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Общество
Украинская Венеция: Улицы Киева после ливня превратились в реки - видео
В некоторых районах Киева из-за сильного дождя 14 июля затопило улицы.
Обновлено в 09:42
Космос
В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой
Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
Авто
Армейский грузовик «Гелендваген» выставили на продажу в Сети
Армейский грузовик пикап Mercedes G-Class («Гелендваген») выставили на продажу на интернет-площадке «eBay».
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Гаджеты
В Сети появилось «живое» фото нового смартфона iPhone XI
В Сети появилось «живое» фото нового смартфона iPhone XI, который был замечен в руках сотрудника компании Apple.
Обновлено вчера в 17:15
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие
Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в современной истории Турции
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
«Вся в мамочку»: Лиза Галкина вызвала восхищение своим танцем
На фанатской страничке Лизы Галкиной в Instagram появилось видео, как маленькая дочь Аллы Пугачевой танцует в черном платьице на детском празднике.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Транспорт
В московском метро закрыли участок красной ветки
В московском метро закрыли южный участок Сокольнической (красной линии) от "Проспекта Вернадского" до конечной станции - "Коммунарка".
Обновлено вчера в 01:02
Политика
В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объект
В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили радиоактивные остатки грузовика, которые могут представлять угрозу для жизни людей.
Обновлено в 08:02