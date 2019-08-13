Энергетика
«Укртранснафта» из-за инцидента с «Дружбой» получила € 2,9 млнЕвразия Daily вчера в 15:09
«Укртранснафта» в связи с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» получила компенсацию в размере € 2,9 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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«Укртранснафта» получила от «Транснефти» почти €3 млн из-за загрязнения «Дружбы»
Коммерсантъвчера в 14:28
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Общество
В Росстате рассказали, сколько детей в России рождается вне брака
Самое большое количество детей, рожденных вне брака, появилось на свет в Туве - 60,4% от общего числа родившихся в 2018 году, в Чечне - 41,8%, а также на Чукотке - 40,5%. В этих регионах не принято официально регистрировать отношения, достаточно религиозных обрядов.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Футбол
Сломавший Чалову нос игрок «Сочи» записал видео с извинениями
Защитник «Сочи» Иван Миладинович лично извинился перед форвардом ЦСКА Федором Чаловым и записал видео c извинениями, сообщает Sport24.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что у австралийца Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, не должно было быть возможности отправить письмо в Россию, сообщает местный портал Newshub.
Обновлено в 06:44
Экономика
Сбербанк не увидел угрозы кредитного «пузыря» в России
Рост кредитования в России обусловлен объективными причинами, угрозы появления "пузыря" нет.
Обновлено в 05:52
Политика
Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка
Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.
Обновлено в 06:10
Авто
В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин
Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 06:07
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Авто
В России подорожали автомобили Renault
Обновлено в 05:11
Общество
Главная улика: спецслужбы нашли записную книжку Эпштейна
Спецслужбы обнаружили записную книжку финансиста, и потенциально там могут быть его клиенты.
Обновлено в 06:46
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Политика
Кремль счел «перебором» ограничения ученых в контактах с иностранцами
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о приказе Минобрнауки, по которому вводится усиление контроля за контактами российских ученых с иностранными коллегами.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина
Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
Обновлено в 06:29
Общество
Жару до +37 прогнозируют в Сочи
Сильную жару в городе-курорте Сочи Краснодарского края прогнозируют 14−15 августа, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:45
Футбол
Санчес повздорил с одноклубником на тренировке
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес конфликтовал с одноклубником на тренировке команды, сообщает The Sun.
Обновлено в 05:44
Общество
В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары
По меньшей мере 23 человека погибли и еще более 12,7 тысячи госпитализированы из-за установившейся почти на всей территории Японии жары, свидетельствуют данные Главного пожарного управления страны.
Обновлено вчера в 22:32
Наука
Эксперты назвали продукты, защищающие курильщиков от рака
По итогам исследования, ученые из Университета Эдит Коуэн, что в Австралии, выяснили: пища, содержащая флавоноиды, способствует снижению риска смерти от окологии, в особенности, у людей с вредными привычками.
Обновлено вчера в 16:39
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия
В Ростове фельдшер «скорой» пнул ногой пожилую пациентку и уехал
В Ростове-на-Дону фельдшер бригады "скорой помощи", прибывший на вызов к женщине, которой внезапно стало плохо на улице, вместо того, чтобы оказать ей помощь, пнул пациентку ногой, а после сел в машину и уехал.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Кино
Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер сериала «Ведьмак»
Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер «Ведьмака».
Обновлено в 06:23
Экономика
«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта
«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
Обновлено в 03:41
Политика
В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа
В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Наука
Микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей
Японские биологи впервые вырастили в лаборатории клеточную культуру Lokiarchaeota.
Обновлено 12 августа в 10:43
Экономика
В России вынесли первый приговор по статье о манипулировании рынком
Казанский суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы бывшему трейдеру банка "Ак Барс" Артему Люлинскому по статье о манипулировании рынком (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ).
Обновлено в 03:04
Политика
Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.
Обновлено вчера в 21:15
Гаджеты
Две новые уязвимости с потенциалом червя угрожают Windows и похожи на BlueKeep
В рамках августовского «вторника обновлений» эксперты Microsoft исправили два новых серьезных недостатка в Windows Desktop Services, обнаженные специалистами самой компании.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Ксения Собчак косвенно подтвердила свою беременность
Ксения Собчак опубликовала в личном «Инстаграм» видео, на котором, если внимательно присмотреться, можно разглядеть признаки беременности Ксении.
Обновлено в 02:15