Энергетика

«Укртранснафта» из-за инцидента с «Дружбой» получила € 2,9 млнЕвразия Daily вчера в 15:09

«Укртранснафта» в связи с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» получила компенсацию в размере € 2,9 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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«Уркстранснафта» получила от «Транснефти» почти 3 миллиона евро из-за инцидента с загрязненной нефтью

Эхо Москвывчера в 18:04

«Укртранснафта» получила от «Транснефти» почти €3 млн из-за загрязнения «Дружбы»

Коммерсантъвчера в 14:28

Порты: расплата за «Дружбу» и уход российского транзита из Прибалтики

REGNUM11 августа в 10:21

Украине выплатили компенсацию за «грязную» нефть, но не всю сумму

Росбалтвчера в 11:59

«Транснефть» перечислила еще €600 тыс. за некачественную нефть «Укртранснафте»

ТАССвчера в 10:38

«Укртранснафта» получила часть компенсации за «грязную» нефть из «Дружбы»

News.ruвчера в 10:19

«Укртранснафта» из-за инцидента с «Дружбой» получила € 2,9 млн

Евразия Dailyвчера в 15:09
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Общество

В Росстате рассказали, сколько детей в России рождается вне брака

Самое большое количество детей, рожденных вне брака, появилось на свет в Туве - 60,4% от общего числа родившихся в 2018 году, в Чечне - 41,8%, а также на Чукотке - 40,5%. В этих регионах не принято официально регистрировать отношения, достаточно религиозных обрядов.
Обновлено в 05:13
Происшествия

Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика

В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.
Обновлено в 01:07
Футбол

Сломавший Чалову нос игрок «Сочи» записал видео с извинениями

Защитник «Сочи» Иван Миладинович лично извинился перед форвардом ЦСКА Федором Чаловым и записал видео c извинениями, сообщает Sport24.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что у австралийца Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, не должно было быть возможности отправить письмо в Россию, сообщает местный портал Newshub.
Обновлено в 06:44
Экономика

Сбербанк не увидел угрозы кредитного «пузыря» в России

Рост кредитования в России обусловлен объективными причинами, угрозы появления "пузыря" нет.
Обновлено в 05:52
Политика

Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка

Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.
Обновлено в 06:10
Авто

В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин

Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено в 06:07
Политика

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев

В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Авто

В России подорожали автомобили Renault

Обновлено в 05:11
Общество

Главная улика: спецслужбы нашли записную книжку Эпштейна

Спецслужбы обнаружили записную книжку финансиста, и потенциально там могут быть его клиенты.
Обновлено в 06:46
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Обновлено в 02:50
Политика

Кремль счел «перебором» ограничения ученых в контактах с иностранцами

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о приказе Минобрнауки, по которому вводится усиление контроля за контактами российских ученых с иностранными коллегами.
Обновлено в 06:41
Происшествия

В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина

Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области.
Обновлено в 06:29
Общество

Жару до +37 прогнозируют в Сочи

Сильную жару в городе-курорте Сочи Краснодарского края прогнозируют 14−15 августа, сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 06:45
Футбол

Санчес повздорил с одноклубником на тренировке

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес конфликтовал с одноклубником на тренировке команды, сообщает The Sun.
Обновлено в 05:44
Общество

В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары

По меньшей мере 23 человека погибли и еще более 12,7 тысячи госпитализированы из-за установившейся почти на всей территории Японии жары, свидетельствуют данные Главного пожарного управления страны.
Обновлено вчера в 22:32
Наука

Эксперты назвали продукты, защищающие курильщиков от рака

По итогам исследования, ученые из Университета Эдит Коуэн, что в Австралии, выяснили: пища, содержащая флавоноиды, способствует снижению риска смерти от окологии, в особенности, у людей с вредными привычками.
Обновлено вчера в 16:39
Футбол

«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Происшествия

В Ростове фельдшер «скорой» пнул ногой пожилую пациентку и уехал

В Ростове-на-Дону фельдшер бригады "скорой помощи", прибывший на вызов к женщине, которой внезапно стало плохо на улице, вместо того, чтобы оказать ей помощь, пнул пациентку ногой, а после сел в машину и уехал.
Обновлено в 06:07
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Кино

Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер сериала «Ведьмак»

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил русскоязычный тизер-трейлер «Ведьмака».
Обновлено в 06:23
Экономика

«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта

«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
Обновлено в 03:41
Политика

В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа

В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 06:33
Политика

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Обновлено в 05:56
Наука

Микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей

Японские биологи впервые вырастили в лаборатории клеточную культуру Lokiarchaeota.
Обновлено 12 августа в 10:43
Экономика

В России вынесли первый приговор по статье о манипулировании рынком

Казанский суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы бывшему трейдеру банка "Ак Барс" Артему Люлинскому по статье о манипулировании рынком (ч. 2 ст. 185.3 УК РФ).
Обновлено в 03:04
Политика

Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским

Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.
Обновлено вчера в 21:15
Гаджеты

Две новые уязвимости с потенциалом червя угрожают Windows и похожи на BlueKeep

В рамках августовского «вторника обновлений» эксперты Microsoft исправили два новых серьезных недостатка в Windows Desktop Services, обнаженные специалистами самой компании.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Ксения Собчак косвенно подтвердила свою беременность

Ксения Собчак опубликовала в личном «Инстаграм» видео, на котором, если внимательно присмотреться, можно разглядеть признаки беременности Ксении.
Обновлено в 02:15
Как работают Яндекс.Новости?
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