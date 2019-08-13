Энергетика
«Укртранснафта» из-за инцидента с «Дружбой» получила € 2,9 млнЕвразия Daily 15:09
«Укртранснафта» в связи с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба» получила компенсацию в размере € 2,9 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 20:14, Вашингтон
Авто
Техасские тюнеры добавят в спорткар Toyota Supra ручную трансмиссию
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
Жириновский предложил сбивать самолеты НАТО
Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал сбивать иностранные военные самолеты в случае их приближения к российским бортам.
Обновлено в 16:56
Общество
В Госдуме поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Позже сокращение рабочей недели допускал премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:30
Политика
Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год
Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.
Обновлено в 17:01
Общество
В Амурской области на памятнике изобразили солдат НАТО
Депутат Тындинского районного совета Валерий Ветёлкин заявил, что в посёлке Дипкун Амурской области на обновлённом памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны изобразили солдат в форме НАТО.
Обновлено вчера в 22:07
Футбол
«Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов
Обновлено в 16:53
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье
Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Милонов потребовал объявить в розыск гей-пару, сбежавшую с детьми
Депутат Госдумы Виталий Милонов потребовал объявить в международный розыск гей-пару из Москвы, которая сбежала из страны с двумя усыновленными мальчиками.
Обновлено в 19:08
Общество
Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала
Обновлено в 14:09
Политика
Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга
Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Протестующих защитили на примере болельщиков
Выражая «серьезную озабоченность» материалами доследственной проверки СКР, на основе которых было принято решение о возбуждении уголовного дела, господин Федотов сообщает, что члены совета, ведшие мониторинг 27 июля, «не обнаружили следов погромов, поджогов, уничтожения имущества, применения участниками публичного мероприятия оружия».
Обновлено в 16:33
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено 11 августа в 22:47
Политика
МИД РФ объявил украинского дипломата персоной нон грата
В МИД РФ пояснили, что тогда в Киеве «безосновательно объявили» сотрудника генерального консульства России во Львове персоной нон грата.
Обновлено в 14:53
Экономика
Грузия построит новую дорогу в направлении российской границы
Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Здоровье
Безопасность и профессиональные тренеры: фитнес-центры приведут в форму
Привести отечественный фитнес в форму решили после многочисленных жалоб от клиентов, которых физкультура и спорт довели до больничной койки.
Обновлено в 14:09
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено в 10:56
Космос
В «Роскосмосе» отреагировали на приближающийся к Земле астероид
Обновлено вчера в 14:37
Путешествия
Число туристов из Италии в Петербурге выросло в 1,5 раза
За первое полугодие 2019 года Петербург посетило больше 1,5 млн иностранных туристов, что на 15% больше, чем в том же периоде год назад, сообщили в Смольном 13 августа со ссылкой на данные УФМС по городу и Ленобласти.
Обновлено в 10:32
Кино
Актер Мадс Миккельсен приедет в Москву на Comic Con Russia
Обновлено в 07:25
Футбол
«Тоттенхэм» готов увеличить зарплату Эриксену
Обновлено в 08:02
Политика
Украина собралась создать режимный район вокруг Крыма
"Госгидрография" Госслужбы морского и речного транспорта Украины предложила создать вокруг Крыма морской режимный район с целью недопуска захода судов в порты полуострова.
Обновлено в 12:22
Игры
В сеть утёк стильный постер Need for Speed: Heat
До анонса новой Need for Speed остаются считанные часы, однако свежие утечки всё продолжают появляться: вслед за парой кадров и логотипом из грядущего трейлера на форуме ЕА нашли полноценный постер гонки.
Обновлено в 18:21
Армия и оружие
Военные отменили запланированную эвакуацию жителей Неноксы
По информации исполняющей обязанности главы Северодвинска Ирины Сахаровой, чьи слова приводят СМИ, 13 августа в Нёнокский территориальный отдел Северодвинска поступил документ из военного ведомства с оповещением о плановых мероприятиях Минобороны РФ на местном полигоне.
Обновлено в 17:10
Политика
Безсмертный: уволен потому, что пришёлся «не ко двору» у Зеленского
Ранее News.ru писал, что Владимир Зеленский отстранил Романа Безсмертного от должности представителя Киева в политической подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:30
Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС по всей России
Услуга действует для всех клиентов. Пользователи Сбербанка в России могут снимать наличные в банкоматах по коду смс-сообщения.
Обновлено в 04:01
Общество
В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО
Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области
Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.
Обновлено в 04:25
Кино
В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix
В сети опубликовали трейлер «Ведьмака» с официальным русским дубляжом от Netflix.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Полицейский погиб в ходе перестрелки в Калифорнии
В результате перестрелки в американском Риверсайде (штат Калифорния) погиб полицейский, еще четыре человека получили ранения, передает телеканал CBS со ссылкой на заявление правоохранительных органов.
Обновлено в 18:09
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02