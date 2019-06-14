«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на УкраинеRT на русском 15:34

«Оператор ГТС предупреждает о чрезвычайной ситуации государственного уровня», — говорится в сообщении на сайте. Указывается, что задолженность «Укртрансгаза» за март — апрель перед поставщиками газа составляет 4,1 млрд гривен.

Экономика Россия и ЕС готовятся к переходу на расчеты в рублях и евро Как сообщил пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров, в ходе встречи Силуанова с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем обсуждались вопросы перехода на расчеты во взаимной торговле на рубли и евро.

Происшествия В Москве рассмотрят вопрос об аресте владельца Optima Development Следствие ходатайствует об аресте владельца компании Optima Development Альберта Худояна по подозрению в хищении 100 миллионов долларов, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Карабанов.

Энергетика «Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.

Общество СПбГУ отчислил немецкого студента за интервью с оппозиционерами Руководство Санкт-Петербургского государственого университета выпустило приказ об отчислении немецкого студента Лукаса Латца, который учился в вузе по обмену, — об этом сам молодой человек сообщил в эфире радиостанции «Эхо Петербурга».

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Авто Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.

Происшествия Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского Журналист «Медузы» Иван Голунов назвал имя оперативника, который избил его после задержания — это Максим Уметбаев.

Происшествия В Москве автомобиль упал в реку на Новодевичьей набережной Автомобиль упал в Москву-реку на Новодевичьей набережной, один человек спасен, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.

Экономика Акционеры «Ростелекома» утвердили дивиденды-2018 Акционеры "Ростелекома" на годовом общем собрании утвердили дивиденды по результатам 2018 года в размере 2,5 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, что совокупно составит 6 961 200 252,5 рубля.

Космос На спутнике Юпитера может быть соленый океан Специалисты из Калифорнийского технологического института провели дополнительное исследование луны Юпитера - Европы и выяснили, что под поверхностью она хранит океан.

Политика Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.

Политика Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.

Политика Борис Джонсон сознался в употреблении кокаина Бывший мэр Лондона Борис Джонсон, который в настоящее время лидирует в предвыборной гонке кандидатов на пост премьер-министра страны, признался, что употреблял кокаин.

Происшествия Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье В районе Солнечногорска Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет, сообщает главное управление МЧС по региону.

Транспорт Медведев уточнил маршрут платной скоростной трассы Москва – Казань Премьер-министр России Дмитрий Медведев уточнил проект строительства платной скоростной автодороги Москва — Казань.

Футбол Черчесов написал предисловие к книге Далича о ЧМ-2018 Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал автором предисловия к книге наставника национальной команды Хорватии Златко Далича, посвящённой чемпионату мира по футболу 2018 года.

Общество «Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.

Политика Киев не сможет обмануть Международный суд в Гааге Киев пытается обманом выиграть у России суд в Гааге. Однако арбитраж не намерен идти на поводу у Незалежной.

Происшествия Российского сноубордиста застрелили в США В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.