«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на УкраинеRT на русском 15:34

«Оператор ГТС предупреждает о чрезвычайной ситуации государственного уровня», — говорится в сообщении на сайте. Указывается, что задолженность «Укртрансгаза» за март — апрель перед поставщиками газа составляет 4,1 млрд гривен.

«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

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