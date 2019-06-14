Энергетика
«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на УкраинеRT на русском 15:34
«Оператор ГТС предупреждает о чрезвычайной ситуации государственного уровня», — говорится в сообщении на сайте. Указывается, что задолженность «Укртрансгаза» за март — апрель перед поставщиками газа составляет 4,1 млрд гривен.
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Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Обновлено в 07:52
Спорт
Отстраненный тренер работал на сборе легкоатлетов в Киргизии
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило тот факт, что на сборах легкоатлетов работал тренер, пожизненно отстраненный, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:37
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку
В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».
Обновлено в 14:40
Финансы
Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года
Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян
Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с рязанскими фанатами
Вчера, 13 июня, в соцсети «Instagram» Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал видеоролик с рязанского концерта.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Политика
Суд признал Порошенко нарушителем Конституции Украины
Бывшего президента Украины Петра Порошенко признали виновным в нарушении некоторых положений Конституции.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Китай оказался участником производства F-35
Фирма занимается производством пустых печатных плат, которые закупает американская GE Aviation – поставщик Lockheed Martin, выпускающий F-35.
Обновлено в 13:58
Здоровье
Профилактика и лечение простудных заболеваний с помощью трав
Что касается гриппа, то многим из нас известно, что основа лечения этого вируса - растения, вызывающие потоотделение.
Обновлено в 14:47
Авто
Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России
В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова родила первенца
Актриса и модель Татьяна Храмова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Фитнес», родила сына.
Обновлено в 08:43
Футбол
«Спартак» и «Динамо» претендуют на игрока молодежной сборной Сенегала
Московские клубы «Спартак» и «Динамо» ведут борьбу за полузащитника молодежной сборной Сенегала Амаду Санья.
Обновлено в 15:54
Авто
Ателье Gemballa планирует выпустить свой суперкар
Немецкое тюнинг-ателье Gemballa, специализирующееся на доработках автомобилей Porsche, решило выпустить собственный суперкар.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским
Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате
Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено в 16:19
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Кино
На «Кинотавре» с аншлагом показали фильм «Дылда» Кантемира Балагова
В пятницу на сочинском кинофестивале «Кинотавр» показали картину «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.
Обновлено в 15:16
Здоровье
Верхнемамонцы смогут сдать кровь 19 июня
Акция добровольной сдачи крови «Спаси хотя бы одну жизнь» пройдет в Верхнем Мамоне в среду, 19 июня.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского
Обновлено в 11:17
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41