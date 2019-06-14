Энергетика

«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на УкраинеRT на русском 15:34

«Оператор ГТС предупреждает о чрезвычайной ситуации государственного уровня», — говорится в сообщении на сайте. Указывается, что задолженность «Укртрансгаза» за март — апрель перед поставщиками газа составляет 4,1 млрд гривен.
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«Укртрансгаз» сообщил о нехватки средств для закупки газа

Комсомольская правда11:57

«Укртрансгаз» заявил о чрезвычайной ситуации на Украине

RT на русском15:34

В Киеве заявили об угрозе остановки ГТС

News.ru14:24

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

РИА Новости14:00

«Укртрансгаз» предупредила о чрезвычайной ситуации с газом на Украине

РБК16:37

«Укртрансгаз» пожаловался на дефицит средств и заявил об угрозе работе ГТС страны

ТАСС10:50

«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины

Московский Комсомолец10:23
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 17:18, Ашберн
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 07:52
Спорт

Отстраненный тренер работал на сборе легкоатлетов в Киргизии

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило тот факт, что на сборах легкоатлетов работал тренер, пожизненно отстраненный, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:37
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии ушло в отставку

В свою очередь президент республики Игорь Додон, уволивший ранее команду Филипа, в ходе пятничного брифинга призвал новое правительство незамедлительно приступить к работе для принятия «важных для страны решений».
Обновлено в 14:40
Финансы

Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года

Цена на золото достигла самого высокого уровня с апреля 2018 года.
Обновлено в 13:06
Происшествия

Задержан бывший табачный дистрибьютор Альберт Худоян

Московская полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании "Оптима" Альберта Худояна по обвинению в хищении трех земельных участков у одной из компаний.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес

Рыжий из «Иванушек» опубликовал видео с рязанскими фанатами

Вчера, 13 июня, в соцсети «Instagram» Андрей Григорьев-Апполонов, солист группы «Иванушки International», опубликовал видеоролик с рязанского концерта.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой

Обновлено в 14:21
Общество

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено в 09:29
Политика

Суд признал Порошенко нарушителем Конституции Украины

Бывшего президента Украины Петра Порошенко признали виновным в нарушении некоторых положений Конституции.
Обновлено в 10:51
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным

Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Китай оказался участником производства F-35

Фирма занимается производством пустых печатных плат, которые закупает американская GE Aviation – поставщик Lockheed Martin, выпускающий F-35.
Обновлено в 13:58
Здоровье

Профилактика и лечение простудных заболеваний с помощью трав

Что касается гриппа, то многим из нас известно, что основа лечения этого вируса - растения, вызывающие потоотделение.
Обновлено в 14:47
Авто

Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России

В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Фитнес» Татьяна Храмова родила первенца

Актриса и модель Татьяна Храмова, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Фитнес», родила сына.
Обновлено в 08:43
Футбол

«Спартак» и «Динамо» претендуют на игрока молодежной сборной Сенегала

Московские клубы «Спартак» и «Динамо» ведут борьбу за полузащитника молодежной сборной Сенегала Амаду Санья.
Обновлено в 15:54
Авто

Ателье Gemballa планирует выпустить свой суперкар

Немецкое тюнинг-ателье Gemballa, специализирующееся на доработках автомобилей Porsche, решило выпустить собственный суперкар.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Чечне расследуют стрельбу девушки в полицейской форме

Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес

Лазарев улетел на отдых в США с певцом Алексом Малиновским

Российского певца, дважды участника Евровидения Сергея Лазарева заметили в московском аэропорту Шереметьево в компании друга, коллеги Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Брошенная в московской квартире девочка научилась кататься на самокате

Пятилетняя девочка, которую спасатели нашли брошенной в одной из московских квартир, научилась кататься на самокате, и у нее значительно увеличился словарный запас.
Обновлено в 16:19
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Обновлено в 01:00
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили обвинение в окончательной редакции

Обновлено в 05:55
Кино

На «Кинотавре» с аншлагом показали фильм «Дылда» Кантемира Балагова

В пятницу на сочинском кинофестивале «Кинотавр» показали картину «Дылда» режиссера Кантемира Балагова.
Обновлено в 15:16
Здоровье

Верхнемамонцы смогут сдать кровь 19 июня

Акция добровольной сдачи крови «Спаси хотя бы одну жизнь» пройдет в Верхнем Мамоне в среду, 19 июня.
Обновлено в 07:04
Происшествия

Иван Голунов назвал имя избившего его полицейского

Обновлено в 11:17
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира

Обновлено в 09:58
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
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