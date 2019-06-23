«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищахРБК вчера в 21:19

с чего всё началось

Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.

«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах

Экономика В сети гипермаркетов Metro ответили на предложение о ее покупке Предложение, которое для покупки сети гипермаркетов Metro AG сделали чешский миллиардер Даниэль Кретинский (Forbes оценивает его состояние в $2,9 млрд) и его словацкий инвестиционный партнер Патрик Ткач, «существенно недооценивает» немецкого дистрибьютора продуктов питания, сообщили в совете директоров компании, передает Bloomberg.

Политика Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.

Авто Новый McLaren GT представят по всей Европе Известно, что на мероприятиях немецкой компании по всей Европе будут представлены модели 570S 720S Spider и McLaren Senna.

Политика США предложили план по урегулированию палестино-израильского конфликта Согласно документу, опубликованному Белым домом, в течение десяти лет Палестине, Египту, Иордании и Ирану предлагается выделить 50 миллиардов долларов.

Политика Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.

Происшествия Уроженку России обнаружили мертвой в США Служащая Национальной гвардии США, уроженка России Алла Аушева обнаружена мертвой в своем доме в Нью-Йорке.

Политика В Совфеде объяснили провал фрик-митинга оппозиции в Москве Член Совета Федерации Франц Клинцевич рассказал для iReactor, почему очередной митинг оппозиции в Москве закончился откровенным провалом.

Футбол Канчельскис покинул пост главного тренера «Навбахора» Россиянин Андрей Канчельскис ушел с поста главного тренера узбекистанского «Навбахора».

Политика Власти Грузии опровергли планируемый штурм телеканала «Рустави 2» Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе назвал абсурдом информацию о возможном штурме телекомпании «Рустави 2».

Шоу-бизнес Валуев опроверг информацию о диагностированном у него раке мозга 22 июня российские СМИ сообщили, что у прославленного спортсмена, а ныне политика Николая Валуева рак мозга.

Гаджеты Как это возможно. Почему смартфоны могут иметь эффективную площадь дисплея более 100% Недавно Ice Universe сообщил, что в ближайшее время нас ждут смартфоны, эффективная площадь дисплеев которых превысит 100%.

Футбол Сборная Аргентины обыграла Катар и спаслась от вылета с Кубка Америки В бразильском Порту-Алегри завершился матч группового этапа Кубка Америки 2019 года между Аргентиной и Катаром, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Участников акции против репрессий в Петербурге задерживает полиция Полиция в Петербурге задержала по меньшей мере двоих участников схода в рамках всероссийской акции «Общество требует справедливости».

Общество Купание на пляже «Левобережный» в Москве приостановлено Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило купание в зоне отдыха на пляже "Левобережный" на севере столицы в связи с несоответствием воды санитарным нормам по микробиологическим показателям.

Политика Зеленского призвали отменить запрет на российские соцсети На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция с призывом отменить закон о запрете пользования российскими социальными сетями и другими сайтами в стране.

Игры Bethesda не мешает создателю игры, основанной на популярном моде для Skyrim Ник Пирс, создатель The Forgotten City Сейчас Пирс во главе небольшой инди-студии Modern Storyteller воссоздаёт мод с нуля на движке Unreal Engine.

Гаджеты Билл Гейтс назвал свою фатальную ошибку на посту главы Microsoft Основатель Microsoft Билл Гейтс в рамках мероприятия венчурного фонда Village Global рассказал о своей главной ошибке на посту руководителя редмондской корпорации, пишет Forbes.

Политика Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.

Политика Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.

Происшествия Девятилетнего «журналиста» зарезали на Украине В Киеве девятилетний ребенок был жестоко убит.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.