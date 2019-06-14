Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на УкраинеГазета.Ru 15:57

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании. Как отмечается, из-за недостатка средств оператор не может расплатиться за газ, который ему нужен для собственных производственно-технологических нужд.
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