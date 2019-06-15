В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на УкраинеРИА Новости вчера в 14:00

"Укртрансгаз" предупредил об угрозе приостановки работы украинской газотранспортной системы. Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд. При этом общая задолженность за март — апрель составила около 155 миллионов долларов.

В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине

Футбол Тимофеев рассказал, как себя чувствует после возвращения в «Спартак» Полузащитник московского «Спартака» Артём Тимофеев ответил, как себя ощущает после возвращения в команду после аренды в самарских «Крыльях Советов».

Происшествия Жители села под Пензой перекрыли трассу из-за конфликта с цыганами Жители села Чемодановка Пензенской области устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами. Об этом сообщают местные издания.

Транспорт Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.

Происшествия Двое россиян пострадали в ДТП в Анталье Семеро человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Среди получивших ранения двое россиян.

Происшествия Младший сын Соколова мог убить мать из ревности Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".

Экономика Титов выступил на российско-китайском деловом форуме Россия бы хотела, чтобы Китай снизил барьерные ограничения на российские сельскохозяйственные товары, чтобы нарастить объемы экспорта в КНР этого вида продукции, заявил в субботу уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в рамках российско-китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Харбине.

Футбол Украина — Южная Корея: прогнозы букмекеров на финал молодежного чемпионата мира 15 июня в финале молодежного чемпионата мира по футболу сыграют сборные Украины и Южной Кореи.

Футбол Роналду и Касильяс пропустят свадьбу Рамоса Бывшие футболисты "Реала" Криштиану Роналду и Икер Касильяс пропустят свадьбу защитника мадридцев Серхио Рамоса, информирует As.

Политика Страны СВМДА выступили за сохранение статус-кво Иерусалима Лидеры стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) выступили против любых «односторонних решений», которые могут привести к изменению статус-кво Иерусалима.

Политика Члены Демократической партии Молдавии спешно покинули страну 14 июня уволенное президентом Игорем Додоном правительство Молдавии во главе с премьер-министром Павлом Филипом согласилось уйти в отставку.

Финансы Центробанк снизил ключевую ставку Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года.

Политика Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 66-летием и подарил ему мороженое российского производства.

Футбол Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии По сообщению by.tribuna.com, главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отказался возглавить сборную Белоруссии.

Шоу-бизнес Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .

Экономика Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Политика Зузана Чапутова принесла присягу в качестве нового президента Словакии Юрист и общественный деятель Зузана Чапутова, которой через шесть дней исполнится 46 лет, принесла в субботу в Братиславе присягу в качестве нового президента Словацкой республики.

Футбол «Рома» может продать Дзаньоло за 70 млн евро Если римлянам предложат 70 миллионов евро за Дзаньоло, его уход могут рассмотреть.

Происшествия Нашелся пропавший кот Бари Алибасова PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.