«Укртрансгаз» предупредил о дефиците газа в хранилищахКоммерсантъ 02:18

с чего всё началось

Компания «Укртрансгаз» предупредила власти о критическом дефиците газа в стране, сообщается на сайте компании. «Сейчас запасы газа в подземных хранилищах составляют 152 млн куб. м, а месячная потребность в топливном газе составляет около 240 млн куб. м»,— говорится в сообщении «Укртрансгаза».

«Укртрансгаз» предупредил о дефиците газа в хранилищах

Политика Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.

Космос Россия прирастает новыми островами в Арктике Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.

Политика Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию в Грузии Певец Валерий Меладзе высказался по поводу текущей политической ситуации в Грузии.

Политика Мэр Челябинска Владимир Елистратов ушел в отставку Мэр Челябинска Владимир Елистратов два часа назад написал заявление об отставке, которое было принято главой Челябинской области Алексеем Текслером, сообщили ЕАН собственные источники в руководстве региона.

Шоу-бизнес Екатерина Климова ответила на вопрос о разводе с Гелой Месхи Новость о разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи прозвучала как гром среди ясного неба.

Политика Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента РФ Владимира Путина восстановить отношения между Украиной и Россией.

Происшествия Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.

Происшествия В США один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в баре Один человек погиб, до десяти получили ранения при стрельбе в баре в американском городе Саутбенд в штате Индиана, говорится в Twitter полиции города.

Происшествия Нижние Серги после драки оцепил ОМОН После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.

Происшествия В Индии из-за обрушения шатра погибли 14 человек По меньшей мере 14 человек погибли, не менее 24 получили ранения различной степени тяжести при обрушении шатра в северном индийском штате Раджастан, пишет журнал India Today.

Общество На Урале объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и града В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных осадков в виде дождя и града.

Политика Грузия начала искать альтернативу российским туристам Президент республики Саломе Зурабишвили считает, что российские туристы не должны отказываться от поездок в Грузию.

Общество Несанкционированный митинг против полицейского произвола пройдет сегодня в Петербурге Добавлю, изначально поводом для массовых протестов стало дело журналиста Ивана Голунова. Полицейские подбросили ему наркотики.

Общество В Центральной России похолодает на 20 градусов В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.

Политика Песков сообщил о судьбе потерявших записку Путину Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью «России 1» рассказал, что произошло с людьми, которые потеряли переданную Владимиру Путину записку от «женщины преклонного возраста».

Гаджеты Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото В сети появилась фотография, на которой, если верить источнику, запечатлен еще не представленный официально смартфон Xiaomi CC9.

Общество В Самарской области прогнозируют дожди и грозы Под влиянием фронтальных разделов в отдельных районах пройдёт кратковременный дождь с грозой, жара немного ослабеет, сообщают синоптики "Приволжского УГМС".

Единоборства Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.

Происшествия Потасовка во время гей-парада в Киеве попала на видео В воскресенье в Киеве прошел "Марш равенства", участниками которого стали около 2,5 тысячи человек.

Политика Жителя Хакасии судят за оскорбление губернатора в соцсетях Жителя Хакасии Вячеслава Шоева судят за оскорбление главы региона Валентина Коновалова в соцсетях.

Шоу-бизнес Лолита призналась, что комплексовала из-за своей внешности Певица Лолита Милявская призналась, что комплексовала из-за лишнего веса и считала себя непривлекательной.

Спорт Олимпийская чемпионка из США вышла замуж за российского фигуриста Американская фигуристка Мэрил Дэвис, выступавшая в танцах на льду, вышла замуж за бывшего фигуриста россиянина Федора Андреева.

Армия и оружие Рязанское десантное училище выпустило более 700 офицеров и прапорщиков В торжественной церемонии приняли участие замминистра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко, врио командующего ВДВ генерал-лейтенант Владимир Кочетков, представители центральных органов военного управления Минобороны, командование училища, представители правительства области, администрации города.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.