Энергетика

«Укртрансгаз» предупредил о дефиците газа в хранилищахКоммерсантъ 02:18

Компания «Укртрансгаз» предупредила власти о критическом дефиците газа в стране, сообщается на сайте компании. «Сейчас запасы газа в подземных хранилищах составляют 152 млн куб. м, а месячная потребность в топливном газе составляет около 240 млн куб. м»,— говорится в сообщении «Укртрансгаза».
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Запас газа в подземных хранилищах оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины — «Укртрансгаза» — составляет 152 млн куб. м газа, в то время как месячная потребность в нем равна около 240 млн куб. м. Об этом говорится
 в сообщении компании.
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