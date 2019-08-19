Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 годаRT на русском вчера в 13:04
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
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Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Общество
Новые правила проверки багажа на таможнях начали действовать в России
В страну ограничили ввоз цветов и фруктов В понедельник, 19 августа, в России вступили в силу новые правила проверки багажа и ручной клади.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Во Франции прошли переговоры Путина и Макрона
Обновлено в 00:23
Единоборства
Кормье попросил прощения за поражение Миочичу
Простите, что испытали все это. Мне бы не хотелось, чтобы вы это видели. Также прошу прощения у тренеров.
Обновлено в 01:36
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Ранее ученые Русского географического общества (РГО) нашли два артиллерийских орудия времен Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:33
Общество
Массовая торговля клонированными котами начинается в Китае
Обновлено в 00:50
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено вчера в 13:47
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял первый регулярный рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый регулярный рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта во вторник.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
В РФ еще две станции мониторинга ядерных испытаний остановили работу
Обновлено вчера в 18:39
Армия и оружие
В провинции Идлиб был атакован турецкий военный конвой
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Политика
Истребители Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
На борту судна находились российские журналисты, а также некоторые члены делегации, которые сопроводят президента России Владимира Путина во время его визита для переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 08:48
Общество
Уровень Амура у Хабаровска достиг опасной отметки
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено вчера в 04:53
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 23:16
Транспорт
Минэкономразвития предлагает новый вариант трассы Москва-Казань
Вместо платной дороги Москва - Казань Минэкономразвития предложило строить новую трассу до Владимира, сообщает со ссылкой на "Ведомости".
Обновлено вчера в 04:58
Общество
Подсчитаны траты на сборы российских школьников к учебному году
На третьем месте оказались родители из Казани: сборы школьника для них обошлись в 8,5 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
«Роснефти» замораживают Арктику
Главным выгодоприобретателем инициативы должен стать «Восток Ойл» — проект «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова по совместному освоению уже разрабатываемого Ванкорского кластера и новой Пайяхской группы (находятся на стадии геологоразведки).
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Украину готовят к размену – эксперт
В международном сообществе началась новая попытка урегулировать конфликт на востоке Украины.
Обновлено вчера в 07:07
Культура
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия
В ДТП под Саратовом погибли женщина с ребенком
Обновлено в 00:19
Футбол
«Спартак» опубликовал видео из раздевалки после победы над ЦСКА
Московский футбольный клуб «Спартак» выложил победное видео из раздевалки после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
Обновлено вчера в 16:49
Экономика
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей
К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии.
Обновлено вчера в 21:02
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Политика
Украину ожидает сложная зима из-за споров с Россией по транзиту газа
Нужно, чтобы компании, особенно накануне трудной зимы, держали достаточные запасы угля на складах, поскольку Украина имеет определенные споры с "Газпромом" по транзиту газа.
Обновлено в 01:19
Политика
В Госдуме призвали Украину снять продуктовую блокаду Крыма
Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Киев снять продуктовую блокаду Крыма.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
По словам Володина, материалы комиссии, которая будет анализировать «факты вмешательства», в дальнейшем могут передаваться правоохранительным органам, использоваться при подготовке поправок в законодательство, а также направляться властям стран, которые «цинично попирают» суверенитет России.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Банки предупреждают об атаках на счета клиентов
Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.
Обновлено вчера в 18:50
Здоровье
Югорские врачи спасли школьнику руку, поврежденную бензопилой
Югорским врачам удалось спасти двенадцатилетнего мальчика из отдаленного села Покур (Нижневартовский район) от ампутации руки, которую он повредил бензопилой.
Обновлено вчера в 23:48