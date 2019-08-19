Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 годаRT на русском 13:04
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:10, Ашберн
Экономика
Крупнейшую в Британии сеть пабов продали гонконгской компании за 2,7 млрд
Британская компания Greene King, управляющая крупнейшей в стране сетью пабов и ресторанов, подписала соглашение о ее покупке гонконгской инвестиционной компанией CK Asset Holdings за 2,7 млрд.
Обновлено в 14:03
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено в 15:46
Политика
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
Обновлено в 12:05
Игры
Геймеры смогут побывать в новосибирском метро благодаря Metro Exodus
Как отметили в компании 4A Games, игроки могут рассчитывать на классический для серии «Метро» сюжетно-ориентированный игровой процесс.
Обновлено в 20:48
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Космос
Североморцы первыми ступят на новые острова в Арктике
В ходе научно-практических экспедиций Северного флота, действующих в Арктике планируется подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
В Минтрансе признали невозможность полностью защитить самолеты от птиц
Система орнитологической защиты аэропортов в России налажена, а требования к ней установлены, однако невозможно полностью обезопасить самолеты от столкновения с птицами.
Обновлено в 13:24
Политика
Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском
Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».
Обновлено в 13:34
Авто
Ford и Lincoln разрабатывают новые среднеразмерные электрокроссоверы
Как сообщают источники из Automotive News Canada, в данный момент идет работа над проектом нового среднеразмерного полностью электрического кроссовера, который будет выпускаться под марками Ford и Lincoln.
Обновлено в 21:02
Шоу-бизнес
Супруг Нюши показал фото сыновей от первого брака
Супруг певицы Нюши показал подросших сыновей от первого брака с хореографом.
Обновлено в 13:39
Экономика
Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты
Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Политика
Макрон выразил уверенность в европейском будущем России
Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Форте Брегансон, выразил уверенность в европейском будущем России.
Обновлено в 19:54
Общество
Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»
Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено в 14:18
Происшествия
Замминистра культуры и туризма Турции погиб в ДТП
Заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халюк Дурсун погиб в результате автокатастрофы на юго-востоке Турции.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
Турецкая армия вошла в сирийский город Саракиб
Бронетранспортеры турецкой армии направляются в сторону сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, бои за который ведет правительственная армия Сирии.
Обновлено в 05:33
Космос
Американец сфотографировал необычный НЛО над деревьями
Как рассказал автор снимка, он проснулся ночью, чтобы прикрыть окно, но неожиданно увидел над деревьями необычный объект и решил сфотографировать.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Футбол
ЦСКА хочет арендовать у «Севильи» воспитанника «Барселоны»
Московский клуб хочет арендовать 27-летнего футболиста с правом выкупа, сообщает ElDesmarque.
Обновлено в 17:43
Авто
Преемник Lamborghini Aventador получит эволюционный дизайн
Дизайнеры попытались скрасить длительное ожидание появления новой модели своими рендерами. Будущее Lamborghini Aventador неясно.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Вспышка листериоза зафиксирована в Испании
Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
Обновлено в 19:12
Политика
Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии.
Обновлено в 21:02
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Футбол
Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол года
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года).
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Единоборства
Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром
Обновлено в 08:11
Авто
Самый быстрый в мире сарай показал себя в дрэге
Во время Ultimate Street Car Event на гоночной трассе Санта-Под сарай был наконец-то испытан на участке в четверть мили.
Обновлено в 05:34
Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 14:11