Политика

«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 годаRT на русском 13:04

«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
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Украина заявила о переходе на румынский газ

Телеканал 360°18:49

Украина нашла замену российскому газу

News.ru18:10

«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года

RT на русском13:04

Украина согласовала реверсные поставки газа из Румынии

Взгляд.ру12:02

Украина нашла альтернативу российскому газу

Lenta.ru14:04

Украина договорилась с Румынией об импорте газа с 2020 года

Газета.Ru15:30

«Укртрансгаз» готовит к запуску маршрут импорта газа из Румынии

ПРАЙМ11:37
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:10, Ашберн
Экономика

Крупнейшую в Британии сеть пабов продали гонконгской компании за 2,7 млрд

Британская компания Greene King, управляющая крупнейшей в стране сетью пабов и ресторанов, подписала соглашение о ее покупке гонконгской инвестиционной компанией CK Asset Holdings за 2,7 млрд.
Обновлено в 14:03
Общество

Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Политика

Новым мэром Риги избран Олег Буров

Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено в 15:46
Политика

Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху

Обновлено в 12:05
Игры

Геймеры смогут побывать в новосибирском метро благодаря Metro Exodus

Как отметили в компании 4A Games, игроки могут рассчитывать на классический для серии «Метро» сюжетно-ориентированный игровой процесс.
Обновлено в 20:48
Политика

Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Космос

Североморцы первыми ступят на новые острова в Арктике

В ходе научно-практических экспедиций Северного флота, действующих в Арктике планируется подтвердить открытие новых островов и других географических объектов, вышедших из-под ледника в районе архипелага Новая Земля.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия

В Минтрансе признали невозможность полностью защитить самолеты от птиц

Система орнитологической защиты аэропортов в России налажена, а требования к ней установлены, однако невозможно полностью обезопасить самолеты от столкновения с птицами.
Обновлено в 13:24
Политика

Путин впервые прокомментировал взрыв под Архангельском

Президент РФ Владимир Путин на встрече с французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудил последствия ЧП в Архангельской области, где погибли испытатели «Росатома».
Обновлено в 13:34
Авто

Ford и Lincoln разрабатывают новые среднеразмерные электрокроссоверы

Как сообщают источники из Automotive News Canada, в данный момент идет работа над проектом нового среднеразмерного полностью электрического кроссовера, который будет выпускаться под марками Ford и Lincoln.
Обновлено в 21:02
Шоу-бизнес

Супруг Нюши показал фото сыновей от первого брака

Супруг певицы Нюши показал подросших сыновей от первого брака с хореографом.
Обновлено в 13:39
Экономика

Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты

Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Политика

Макрон выразил уверенность в европейском будущем России

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Форте Брегансон, выразил уверенность в европейском будущем России.
Обновлено в 19:54
Общество

Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»

Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено в 14:18
Происшествия

Замминистра культуры и туризма Турции погиб в ДТП

Заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халюк Дурсун погиб в результате автокатастрофы на юго-востоке Турции.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

Турецкая армия вошла в сирийский город Саракиб

Бронетранспортеры турецкой армии направляются в сторону сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, бои за который ведет правительственная армия Сирии.
Обновлено в 05:33
Космос

Американец сфотографировал необычный НЛО над деревьями

Как рассказал автор снимка, он проснулся ночью, чтобы прикрыть окно, но неожиданно увидел над деревьями необычный объект и решил сфотографировать.
Обновлено вчера в 16:58
Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Футбол

ЦСКА хочет арендовать у «Севильи» воспитанника «Барселоны»

Московский клуб хочет арендовать 27-летнего футболиста с правом выкупа, сообщает ElDesmarque.
Обновлено в 17:43
Авто

Преемник Lamborghini Aventador получит эволюционный дизайн

Дизайнеры попытались скрасить длительное ожидание появления новой модели своими рендерами. Будущее Lamborghini Aventador неясно.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Вспышка листериоза зафиксирована в Испании

Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
Обновлено в 19:12
Политика

Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии.
Обновлено в 21:02
Авто

Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Футбол

Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол года

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года).
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Здоровье

Британец умер спустя 16 дней после обращения к врачам из-за кашля

Обновлено в 01:13
Единоборства

Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром

Обновлено в 08:11
Авто

Самый быстрый в мире сарай показал себя в дрэге

Во время Ultimate Street Car Event на гоночной трассе Санта-Под сарай был наконец-то испытан на участке в четверть мили.
Обновлено в 05:34
Общество

Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе

Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 14:11
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