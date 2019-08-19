«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.

«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года

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