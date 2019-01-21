Финансы
Укреплению рубля помогло российское золотоREGNUM вчера в 23:06
Банк России 18 января обнародовал данные по динамике запасов инвестиционного золота в международных резервах РФ. Так, у России запасы золота в ее золотовалютных резервах увеличились за 2018 год почти на 15%, до 2,112 тыс. тонн. Стоимость золота в резервах за год выросла на 13,4%, до $86,9 млрд.
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Общество
Власти Таганрога объяснили размер пособия в 47,5 рубля
Выплата пособия в 47,5 рубля была назначена многодетной матери из Таганрога Ростовской области исходя из разницы между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи.
Обновлено в 03:49
Общество
В Кабардино-Балкарии умерла самая пожилая жительница России
В июле 2017 года «Утро.ру» передавало, что Нану Шаова попала в Книгу рекордов России как самый пожилой человек страны.
Обновлено в 05:53
Политика
Песков отреагировал на данные о согласии Японии на часть Курил
Ранее японский премьер Синдзо Абэ заявил, что согласен на заключение мирного договора с Россией, если Японии будет гарантирована передача части южных Курильских островов.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Трое российских военных погибли в Абхазии при опрокидывании БТР
Трое военнослужащих российской базы в Абхазии погибли при опрокидывании БТР, еще двое пострадали.
Обновлено в 04:17
Общество
Московский планетарий составил карту полного затмения Луны
Московский планетарий опубликовал карту-расписание полного затмения Луны. Оно началось в 6:34 по московскому времени.
Обновлено в 00:34
Транспорт
ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке
Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.
Обновлено в 02:00
Авто
Первый экземпляр новой Toyota Supra продали за 2,1 миллиона долларов
Победитель аукциона получил в собственность первый серийный автомобиль Toyota Supra с VIN 20201 - 2020 означает модельный год, а 1 - первый экземпляр, сошедший со сборочной линии.
Обновлено в 05:07
Происшествия
На Урале суд признал виновным организатора бойни в цыганском поселке
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Израиль нанес по Сирии еще один удар
Обновлено вчера в 20:16
Политика
Чубайс ответил Захаровой на критику слов о бедной России и россиянах
Глава "Роснано" и один из вдохновителей рыночных реформ в постсоветской России Анатолий Чубайс ответил официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой на критику своих слов о "бедности России".
Обновлено в 05:22
Общество
Сотрудники «Аэрофлота» пожаловались в прокуратуру на блогера Соколовского
Обновлено в 05:38
Космос
Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов
В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.
Обновлено вчера в 17:50
Авто
Автомобили каршеринга могут оборудовать скрытыми камерами
Российские каршеринговые автомобили могут оборудовать скрытыми камерами видеонаблюдения до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 21:16
Авто
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили Lada 2018 года выпуска
Компания «АвтоВАЗ» в январе предлагает специальные условия на автомобили Lada выпуска 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Москве задержали коллектора, угрожавшего коллективу школы
Ранее депутат Госдумы, координатор партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Анна Кувычко попросила руководство Центробанка и правоохранительных органов Москвы провести проверку информации о поступлении угроз от коллекторов в адрес коллектива школы.
Обновлено в 04:41
Происшествия
ФСБ проверяет сообщения об угрозе взрывов в Магнитогорске
Управление ФСБ России по Челябинской области проверяет сообщения о возможных взрывах в Магнитогорске, поступившие горожанам по электронной почте.
Обновлено в 03:17
Экономика
Дилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными при покупке авто
Автодилеры предложили ЦБ ограничить расчеты наличными с физлицами при покупке и продаже автомобилей.
Обновлено в 02:42
Общество
Роскомнадзор завел дела против Facebook и Twitter
В Роскомнадзоре проинформировали о возбуждении административных дел в отношении Twitter и Facebook, передает ТАСС.
Обновлено в 04:19
Здоровье
В поликлиниках Петербурга людям с ВИЧ перестали выдавать лекарства
В отделениях хронических вирусных инфекций петербургских поликлиник пациентам с ВИЧ-инфекцией перестали выдавать лекарства, так называемую терапию, необходимую для поддержания на должном уровне иммунитета.
Обновлено в 03:11
Экономика
В Кремле прокомментировали просьбы регионов списать долги за газ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не выработал позиции по списанию ряду регионов долгов за газ.
Обновлено в 05:18
Спорт
В ФФКР прокомментировали слова 13-летней фигуристки о допинге
Обновлено в 04:34
Происшествия
В «Открытой России» сообщили об обысках в Ростове и Казани
Председатель движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров сообщил РБК об обысках у пяти активистов движения в Ростове-на-Дону и Казани.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Женщина облила кислотой сотрудницу офиса микрозаймов под Калугой
Полицейские в Калужской области задержали женщину, которая, предположительно, облила раствором кислоты работницу салона микрозаймов, сообщает управление МВД по региону.
Обновлено в 04:15
Экономика
Количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось
За последние десять лет количество миллиардеров в мире почти удвоилось, сообщает в ежегодном докладе фонд Oxfam.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Израиль опубликовал видео уничтожения сирийского «Панциря»
Обновлено в 03:38
Происшествия
На юге России раскрыта финансировавшая боевиков ячейка «ИГ»
Правоохранители возбудили три уголовных дела по статье 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" Справка "РГ" В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации "ИГ" и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Приговор по делу о гибели детей на Сямозере огласят в марте
Обновлено в 04:23
Происшествия
В Боливии автобус с футбольной командой упал с обрыва
Автобус с игроками любительской футбольной команды «Сиклес Клуб Лавалье» упал с обрыва в Боливии, на участке дороги между городами Тариха и Потоси.
Обновлено в 02:29
Экономика
«Ъ»: производители предлагают запретить сетям перепродажу продуктов
Крупнейшие производители продуктов на встрече с вице-премьером Дмитрием Козаком планируют обсудить возможность прекращения перепродажи крупными торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, которые получены со скидкой от производителей.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Российская туристка утонула во время дайвинга на Мальдивах
Обновлено в 06:02