Финансы
Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валютеИзвестия вчера в 17:00
Как пояснил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов, рост валютных депозитов может быть связан с укреплением рубля. За январь-февраль этого года российская национальная валюта подорожала к евро на 3,8%, к доллару — на 2,1%, отмечают авторы мониторинга.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 14:13, Ашберн
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Обновлено в 08:22
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Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте
Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
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Музыка
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Обновлено в 03:14
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Обновлено в 12:56
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Совет ЕС окончательно одобрил проект поправок к Газовой директиве
Совет стран – участниц Евросоюза окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 05:02
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Под Мокшаном в ночном ДТП погибли 5 человек
В группе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что водитель и пассажиры легкового автомобиля — 36-летний, 61-летний и 55-летний мужчины, а также 36-летняя женщина погибли на месте аварии.
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Меган Маркл предсказала, что станет принцессой
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Экономика
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Экономика
Двукратный рост безработицы в России предсказывает экономист
В своей статье в научном журнале «Социально-трудовые исследования» главный научный сотрудник Института макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития приводит расчеты, свидетельствующие о том, что к 2024 году из-за увеличения пенсионного возраста потенциальная численность рабочей силы может вырасти почти на 4 миллиона человек, но спрос на рабочую силу вырастет незначительно.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В подмосковном Серпухове при пожаре погибли два ребенка
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