Финансы
Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валютеИзвестия вчера в 17:00
Как пояснил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов, рост валютных депозитов может быть связан с укреплением рубля. За январь-февраль этого года российская национальная валюта подорожала к евро на 3,8%, к доллару — на 2,1%, отмечают авторы мониторинга.
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Армия и оружие
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Доля современной техники в войсках радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) составляет более 60% благодаря программе по перевооружению, в 2019 году впервые на вооружение поступят модули системы радиоподавления "Поле-21", сообщил журналистам в понедельник начальник службы РЭБ штаба ЦВО генерал-майор Сергей Портных.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 19:18
Общество
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Двадцать российских регионов в понедельник перешли с аналогового вещания федеральных телеканалов на цифровое.
Обновлено вчера в 19:10
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Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
В Совфеде оценили заявление командующего силами НАТО в Европе о России
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главнокомандующего Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерала Кёртиса Скапаротти о необходимости установления более тесных контактов с Россией, чтобы лучше понимать возможности и намерения друг друга.
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Происшествия
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Министерство иностранных дел России заявило о том, что существуют попытки транснациональных синдикатов завербовать жителей нашей страны за границей и использовать их в качестве наркокурьеров.
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Происшествия
В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании эвакуировали школу №119
В Екатеринбурге после сообщения о минировании эвакуировали средней школы № 119 в Пугачевском переулке, 5а (Железнодорожный район).
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Происшествия
В Тульской области перевернулся автобус с детьми
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что в автобусе находилось 40 детей, пятеро сопровождающих и два водителя.
Обновлено вчера в 16:49
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Евросоюз одобрил поправки к Газовой директиве
Совет стран ЕС утвердил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов и, следовательно, распространятся на "Северный поток-2".
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