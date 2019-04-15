Финансы

Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валютеИзвестия вчера в 17:00

Как пояснил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов, рост валютных депозитов может быть связан с укреплением рубля. За январь-февраль этого года российская национальная валюта подорожала к евро на 3,8%, к доллару — на 2,1%, отмечают авторы мониторинга.
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Эксперты: Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валюте

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Егор Гайдар
Российский политик
Российский либерал-реформатор, государственный и политический деятель, экономист, доктор экономических наук. Один из основных руководителей и идеологов экономических реформ начала 1990-х в России.
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Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара
Некоммерческая научно-исследовательская организация, созданная в форме фонда, занимающаяся теоретическими и прикладными исследованиями в области экономической политики. Институт выполняет научно-исследовательские работы в области налоговой политики, управления государственными расходами, экономики государственного сектора, денежно-кредитной и курсовой политики, политики в области управления собственностью, корпоративных финансов, институциональных реформ, межбюджетных отношений и муниципальных финансов, военной экономики, внешней торговли.
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