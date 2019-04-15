Финансы
Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валютеИзвестия вчера в 17:00
Как пояснил заведующий лабораторией финансовых исследований Института Гайдара Михаил Хромов, рост валютных депозитов может быть связан с укреплением рубля. За январь-февраль этого года российская национальная валюта подорожала к евро на 3,8%, к доллару — на 2,1%, отмечают авторы мониторинга.
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