Финансы
Укрепление рубля помогло россиянам увеличить накопления в валютеИзвестия вчера в 17:00
Совокупный объем вкладов в иностранной валюте в начале года достиг $92,5 млрд. Средства же на рублевых депозитах, наоборот, сократились за два месяца на 1,0%, или 221 млрд рублей. Таким образом, рост сбережений граждан был обеспечен за счет вложений в доллары и евро, указывается в мониторинге.
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