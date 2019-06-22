ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключенияхГазета.Ru 04:54
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 07:42, Вашингтон
Политика
Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать
Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Украинский вице-премьер допустил новый языковой майдан
Реально защитить украинский язык могут только люди: значит, не за горами новый языковой Майдан, — заявил Кириленко на своей странице в социальной сети Twitter, добавив, что считает депутатов, обратившихся в Конституционный суд, «пятой колонной».
Обновлено вчера в 16:49
Армия и оружие
Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США
Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Политика
Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию
Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.
Обновлено в 02:30
Космос
Компания Boeing на месяц перенесла запуск своих кораблей к МКС
По сведениям источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли, беспилотный вариант аппарата Starliner отправится на орбиту в середине сентября, а корабль с экипажем на борту – в конец ноября.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Федосееву-Шукшину госпитализировали вскоре после выписки Алибасова
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина, супруга продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из НИИ имени Склифосовского после отравления, сама попала в больницу.
Обновлено в 04:32
Единоборства
Команда Малиньяджи попыталась вырвать у Лобова флаги России и Ирландии
Главные участники шоу, экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи и экс-боец UFC Артём Лобов, невзирая на обоюдную неприязнь, сумели сдержать эмоции и провели дуэль взглядов относительно спокойно.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Порошенко прокомментировал возбужденные против него уголовные дела
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что персонально против него не заведено ни одного уголовного дела.
Обновлено в 06:57
Футбол
Хамес Родригес может в ближайшие часы стать игроком «Наполи»
Обновлено в 03:23
Политика
Путин призвал не сажать людей ради «галок» и быть к ним ближе
В ходе "Прямой линии" Путин иной раз сам заводил разговор по самым резонансным темам этого года.
Обновлено в 04:20
Происшествия
Полицейские изъяли детей из антисанитарных условий в Москве
Обновлено вчера в 15:53
Хоккей
Форвард Хьюз выбран «Нью Джерси» первым на драфте НХЛ-2019
Обновлено в 00:18
Происшествия
Экс-чиновник Минпромторга задержан по делу о махинациях
Бывший сотрудник министерства промышленности и торговли РФ Владимир Потапкин задержан по делу о махинациях в лесной отрасли.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Сергея Пенкина не пустили в самолет
Обновлено в 06:59
Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено вчера в 06:47
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Антироссийские протесты вслед за Тбилиси охватили Батуми
Антироссийские протесты в Грузии вслед за столицей Тбилиси охватили также город Батуми, сообщает "Грузия.online".
Обновлено в 03:10
Спорт
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Обновлено в 03:16
Космос
Blue Origin успешно испытала двигатель для лунного модуля
Blue Origin провела первые испытания двигателя BE-7, который будет использоваться в лунном посадочном модуле Blue Moon.
Обновлено вчера в 06:11
Общество
Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ
Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.
Обновлено в 05:05
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче
Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес
Старший сын Натальи Водяновой впервые вышел на подиум
В пятницу, 22 июня, состоялся показ бренда Balmain. В зале присутствовала Наталья Водянова, а по подиуму прошел ее старший сын.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
В Калужской области проходит всероссийская акция «Горсть Памяти»
С братского захоронения на воинском кладбище в калужском городе Кондрово, как и с 17 других, расположенных на территории Дзержинского района, будет взята земля в рамках акции "Горсть Памяти" Напомним, в период подготовки к празднованию 75-летия Победы Министерство обороны России выступило с инициативой провести 22 июня 2019 года Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть Памяти".
Обновлено в 06:15
Спорт
Краков примет Европейские игры в 2023 году
I Европейские игры прошли в 2015 году в столице Азербайджана Баку. II Европейские игры на данный момент проходят в столице Беларуси Минске.
Обновлено в 06:37
Спорт
Россия завоевала первое золото на Европейских играх в Минске
Первое золото Европейских игр в Минске выиграли российские стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов.
Обновлено в 07:26
Политика
Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25