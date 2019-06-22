ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключенияхГазета.Ru 04:54
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Политика
Тина Канделаки прокомментировала ситуацию с Грузией
Обновлено в 10:30
Политика
Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России
Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Общество
Памятник воинам-чеченцам установлен на Мамаевом кургане в Волгограде
Памятник чеченским воинам, погибшим во время Сталинградской битвы, появился в Волгограде. Он установлен на Мамаевом кургане.
Обновлено в 08:12
Политика
На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси
Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено вчера в 09:08
Общество
МЧС предупреждает о грозах, граде и сильном ветре в Прикамье
По данным синоптиков, 22 и 23 июня в Пермском крае ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные дожди, град.
Обновлено в 06:59
Политика
В Иране казнили американского шпиона
Сотрудника иранской оборонной сферы казнили на территории Ирана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:47
Армия и оружие
Российский Су-24 пролетел вблизи авианосца Испании в Балтийском море
Российский бомбардировщик Су-24 пролетел рядом с испанским авианосцем Juan Саrlоs I, когда тот выполнял маневры на учениях НАТО в Балтийском море.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона
Трое детей пострадали в парке «Сокольники» в Москве при падении с аттракциона.
Обновлено в 05:46
Экономика
Стоимость биткоина превысила 10000 долларов
В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Стамбуле четыре человека погибли при пожаре на фабрике
Пожар возник на фабрике, производящей текстильную продукцию и материалы из пластика, четыре человека погибли, шесть получили ранения, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на канцелярию губернатора.
Обновлено в 07:35
Космос
Рогозин отказался осуществлять запуск «на авось»
Решение о переносе запуска ракеты-носителя «Протон-М», которая вместе с разгонным блоком ДМ-03 должна вывести на орбиту космическую обсерваторию «Спектр-РГ», принято, чтобы прервать тенденцию аварийности, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 04:32
Футбол
«Все мои мысли с ЦСКА. И всегда были здесь». Алан Дзагоев остается
В течение прошлого сезона Виктор Гончаренко много раз повторял, что ЦСКА не хватало именно Дзагоева (последние полгода полузащитник пропустил из-за травмы «крестов»).
Обновлено в 09:00
Единоборства
Валуев заявил о смертельной опухоли мозга
Депутат Госдумы Николай Валуев рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием.
Обновлено в 03:16
Политика
Массовые протесты прошли в Тбилиси
Обновлено вчера в 08:31
Футбол
Сарри видит Роналду на позиции центрфорварда
Сарри хочет, чтобы Роналду взял на себя роль центрфорварда.
Обновлено в 08:10
Политика
В Ливии уничтожили украинский гражданский самолет
Обновлено в 09:58
Политика
Отец Дзюбы ответил на сообщения о мате на «Прямой линии» с Путиным
Сергей Дзюба заявил, что журналисты "выдумали" нецензурную брань Отец капитана сборной России по футболу Сергей Дзюба прокомментировал "Ридусу" сообщения СМИ о том, что его сын матом прокомментировал рекламу шаурмы от блогера на "Прямой линии" с Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Пенкин подаст в суд на Utair из-за инцидента во «Внуково»
Певец Сергей Пенкин подаст в суд на авиакомпанию Utair из-за инцидента в аэропорту "Внуково", по итогам которого он не смог вылететь в пункт назначения.
Обновлено в 10:19
Политика
Кафе в Тбилиси взвинтили на 20% цены для россиян
"После последний событий хотим присоединиться к нашим коллегам в Тбилиси и повысить стоимость обслуживания для российских туристов на 20%", - об этом заявили представители кафе.
Обновлено в 10:19
Политика
В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова
Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Кино
Мэрил Стрип празднует 70-летний юбилей
22 июня американская актриса театра, кино, телевидения, кинопродюсер Мэрил Стрип отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 07:14
Политика
В Грузии запрет на полеты в страну назвали наказанием
Оппозиционер Бердзенишвили считает, что Путин "наказывает грузинский народ" Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Алена Шишкова рассказала об отношениях с Анастасией Решетовой
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, Алена Шишкова, которая родила ему дочь, приподняла завесу тайны над отношениями с его нынешней пассией – Анастасией Решетовой.
Обновлено в 05:43
Авто
Составлен топ-3 лучших подержанных японских седанов до 400 тыс. рублей
«Автоновости» вместе со специалистами ранка подержанных автомобилей составили топ-3 лучших седанов, которые производятся японскими компаниями и стоят 400 тысяч рублей.
Обновлено в 05:06
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
Крупный пожар вспыхнул в Екатеринбурге
Площадь возгорания в екатеринбургском цехе лакокрасочных материалов увеличилась до 2,2 тысяч квадратных метров.
Обновлено в 09:57
Общество
Швеция объявила Дениса Лисова в международный розыск
Денис Лисов, который вывез в Польшу трех дочерей, объявлен Швецией в международный розыск, сообщил его адвокат Бартош Левандовский.
Обновлено в 10:35