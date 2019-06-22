ЖКХ

«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключенияхГазета.Ru 04:54

Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
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«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях

Газета.Ru04:54

«Укрэнерго» предупредило о возможных отключениях электричества на Украине

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В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

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Царьградвчера в 16:59
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:12, Вашингтон
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