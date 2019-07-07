Политика
Украину упрекнули в закупке импортного угля вместо отечественногоLenta.ru вчера в 22:31
По словам Мураева, покупать уголь «где попало» пришлось из-за конфликта на Донбассе. Он отметил, что Украина до сих пор вынуждена приобретать десять миллионов тонн импортного сырья вместо того, чтобы развивать угольные предприятия внутри страны.
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Общество
Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов
Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.
Обновлено в 02:47
Политика
Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге
В субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге похоронили моряков-подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 06:13
Здоровье
Названы 9 смертельно опасных экзотических блюд
Обновлено вчера в 03:55
Культура
«Очень странные дела»: Появились фото со съёмок третьего сезона
4 июля на Netflix стал доступен третий сезон популярного сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 03:57
Происшествия
Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики
Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено вчера в 21:18
Единоборства
UFC официально объявила, что проведет турнир в Москве
Первый турнир UFC в России прошел в сентябре 2018 года в Москве. В апреле 2019 года промоушен провел шоу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Иран объявил о повышении уровня обогащения урана
По словам Арагчи, Иран намерен с понедельника начать обогащение урана на уровне выше 3,67 процента, предусмотренных ядерной сделкой.
Обновлено в 03:56
Общество
В Жуковском появится памятник Ту-144
Памятник планируется установить на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе.
Обновлено в 05:28
Экономика
РЖД направят на дивиденды за 2018 год более 13 млрд рублей
Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов "Российских железных дорог" (РЖД) за 2018 год 74% прибыли компании по РСБУ за отчетный период, или более 13 млрд рублей.
Обновлено в 03:37
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля).
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив
Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
В ПА ОБСЕ призвали Россию отменить признание Абхазии и Южной Осетии
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, осуждающую действия России в Абхазии и Южной Осетии и призывающую отменить решение России о признании независимости этих республик, назвав его незаконным.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки оказался полицейским
Последние полгода девочка жила в семье тети по отцовской линии без оформления каких-либо документов.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Неизвестный похитил около 2 млн рублей из квартиры москвички
Злоумышленник похитил порядка 2 млн рублей из квартиры женщины на юге Москвы и скрылся.
Обновлено в 02:14
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Обновлено в 03:08
Баскетбол
Клуб НБА «Орландо» отчислил Мозгова
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
Литва закупила оборудование для борьбы с российскими беспилотниками
Предполагается, что российские беспилотники могут использоваться для наблюдения за литовской инфраструктурой.
Обновлено в 04:37
Политика
В Иране сделали заявление по танкеру в Гибралтарском проливе
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.
Обновлено в 03:54
Политика
Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает всё, чтобы вернуть украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие
В Германии высоко оценили потенциал Су-57
Обновлено в 05:13
Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Общество
Федор Конюхов на экспериментальном самолете полетит на Камчатку
Российский путешественник Федор Конюхов готовится к первому экспериментальному полету на самолете, оборудованном солнечными батареями, из Москвы на Камчатку.
Обновлено в 03:34
Экономика
Фармкомпании выплатили российским врачам 3,3 млрд рублей
Свыше 42,4 тысячи медиков получили вознаграждение за услуги, оказанные предприятиям производящим медикаменты Фармацевтические компании выплатили более 3,3 млрд рублей российским врачам в 2018 году, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Уфе из-за болезни пассажира
Как сообщила "РГ" пресс-секретарь аэропорта Татьяна Ризван, причиной посадки стало ухудшение здоровья пассажира 1947 года рождения.
Обновлено в 05:23