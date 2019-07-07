Политика

Украину упрекнули в закупке импортного угля вместо отечественногоLenta.ru вчера в 22:31

По словам Мураева, покупать уголь «где попало» пришлось из-за конфликта на Донбассе. Он отметил, что Украина до сих пор вынуждена приобретать десять миллионов тонн импортного сырья вместо того, чтобы развивать угольные предприятия внутри страны.
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Депутат Верховной рады упрекнул Украину в закупке импортного угля вместо отечественного

РЕН ТВ00:00

В Раде обвинили власти Украины в покупке импортного угля

RT на русскомвчера в 20:36

Украину упрекнули в закупке импортного угля вместо отечественного

Lenta.ruвчера в 22:31

Киев попрекнули покупкой угля в Пенсильвании

News.ruвчера в 21:48

Нельзя делать приятно шахтерам Пенсильвании, плевав на своих – депутат Рады

REGNUMвчера в 21:14

Киев обвинили в покупке угля США вместо своего

Газета.Ruвчера в 20:53

Депутат Рады раскритиковал власти Украины из-за покупки угля за границей

Life.ruвчера в 22:59
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Вдова Марьянова рассказала о последнем дне жизни мужа

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Транспорт

Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево

В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

При взрыве бензовоза под Екатеринбургом погибли четыре человека

Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области выросло до четырех человек, сообщил ТАСС глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.
Обновлено в 00:19
Армия и оружие

Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе

Обновлено вчера в 22:15
Религия

Патриарх Кирилл освятит храм в Коневском монастыре

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь.
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Происшествия

Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Общество

«Ленинград» обвинили в распространении импотенции

Обновлено вчера в 10:53
Футбол

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено вчера в 17:19
Общество

Синоптики рассказали о «передышке в циклонах» над Москвой

"Передышку в циклонах обеспечит промежуточный гребень антициклона с юга", – говорится в сообщении.
Обновлено в 00:51
Политика

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Политика

В Греции началось голосование на досрочных парламентских выборах

Голосование на досрочных парламентских выборах началось в воскресенье утром в Греции.
Обновлено в 00:49
Здоровье

В Минздраве назвали опасную дозу употребления молочных продуктов

В среднем в сутки взрослым людям стоит употреблять 200 граммов молочных продуктов.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

Гигантские цветы выросли в Чернобыльской зоне

Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

В Калифорнии произошло сильное землетрясение

Магнитуда землетрясения составила 6,9, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест с населением около 28 тыс. человек.
Обновлено вчера в 00:30
Общество

Гороскоп на 6 июля: Стрельцы, творческие способности требуют выхода

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено 05 июля в 20:05
Общество

Более 90% украинцев перешли в режим экономии

Более 90% жителей Украины перешли в режим экономии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на опрос.
Обновлено вчера в 19:31
Здоровье

Психолог рассказал, как обидчивость влияет на здоровье

Обновлено 05 июля в 05:41
Политика

О самоубийстве Яковлева написали федеральные СМИ

Яковлев был назначен главным федеральным инспектором по Рязанской области в 2017 году.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

На берегу алтайского озера нашли четыре обезглавленных скелета

Обновлено в 01:09
Политика

Погибших на глубоководном аппарате подводников похоронили в Петербурге

В субботу на Серафимовском кладбище в Петербурге похоронили моряков-подводников, погибших 1 июля при аварии на исследовательском подводном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 06:13
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Шоу-бизнес

Елена Воробей оценила гонорар Максима Галкина за корпоратив

Известные по "Аншлагу" Елена Воробей, Клара Новикова и Геннадий Ветров получают за короткое выступление и ведение мероприятия 200 – 400 тысяч рублей, сообщается в материале.
Обновлено вчера в 08:00
Гаджеты

16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список

Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32
Религия

7 июля православные отпразднуют Рождество Иоанна Предтечи

В воскресенье 7 июля 2019 года Православная Церковь отметит великий праздник – Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.
Обновлено 05 июля в 09:18
Общество

Синоптики рассказали, что будет с погодой в июле

Синоптики Гисметео составили прогноз погоды на июль для российских регионов, сообщает «Эксперт».
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной

Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.
Обновлено 05 июля в 04:57
Культура

Стало известно, когда начнется реставрация «Ночного дозора» Рембрандта

В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление "Ночного дозора" (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 23:24
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
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Политика

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Пользователи Сети активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
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Евгений Владимирович Мураев
Украинский политик
Украинский политик. Депутат Верховной рады Украины VII созыва и VIII созыва, депутат Харьковского областного совета двух созывов. Член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Бывший член Партии регионов и «Оппозиционного блока» и бывший председатель политического совета партии «За життя». Лидер партии «НАШИ». Был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года, однако снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула.
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