Политика
Украину упрекнули в закупке импортного угля вместо отечественногоLenta.ru вчера в 22:31
По словам Мураева, покупать уголь «где попало» пришлось из-за конфликта на Донбассе. Он отметил, что Украина до сих пор вынуждена приобретать десять миллионов тонн импортного сырья вместо того, чтобы развивать угольные предприятия внутри страны.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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При взрыве бензовоза в Свердловской области погибли люди
Бензовоз с 500 литрами топлива перевернулся и загорелся в Свердловской области, сообщает 7 июля пресс-служба регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 18:57
Транспорт
Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево
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Общество
Более 90% украинцев перешли в режим экономии
Более 90% жителей Украины перешли в режим экономии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на опрос.
Обновлено вчера в 19:31
Общество
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Происшествия
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Американского миллиардера Джеффри Эпштейн арестовали за торговлю несовершеннолетними.
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Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу
Обновлено вчера в 18:16
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Экс-глава MI6 заявил о политическом нервном срыве у Британии
Великобритания переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску из-за решения покинуть Европейский союз.
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Медики уверяют, что зеленый лук помогает справиться с зубной болью
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Названы самые популярные в России сайты для продажи автомобилей
Опросив россиян, эксперты «АвтоСТАТ» совместно с издательством «За рулем» назвали самые популярные сайты для продажи авто в нашей стране.
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Пушков оценил риск техногенной катастрофы на Украине
Обновлено вчера в 03:00
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Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году
Обновлено 05 июля в 11:02
Политика
В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ
Резолюции ОБСЕ Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 22:44
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Сын Дарьи Пынзарь заболел в Турции
Инцидент со старшим сыном Дарьи Пынзарь Артемом произошел сегодня по время поездки по турецкому городу.
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Политика
Задержанных в Ливии россиян поместили в тюрьму
Двух сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей перевели в тюрьму Майтига в пригороде Триполи.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
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Обновлено вчера в 05:57
Армия и оружие
В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»
Обновлено вчера в 19:59
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
В двух округах Калифорнии после землетрясений объявлен режим ЧС
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Культура
Стиви Уандер прервал гастроли из-за операции по пересадке почки
По словам Уандера, донор уже найден.
Обновлено вчера в 23:48
Культура
Стало известно, когда начнется реставрация «Ночного дозора» Рембрандта
В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление "Ночного дозора" (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 23:24
Экономика
Фармкомпании выплатили российским врачам 3,3 млрд рублей
Свыше 42,4 тысяч медиков получили вознаграждения за услуги предприятиям, производящим медикаменты Фармацевтические компании выплатили более 3,3 млрд рублей российским врачам в 2018 году, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 23:30
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На UFC 239 Масвидаль отправил Аскрена в нокаут на пятой секунде
Обновлено вчера в 23:43