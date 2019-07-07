Политика

Украину упрекнули в закупке импортного угля вместо отечественногоLenta.ru вчера в 22:31

По словам Мураева, покупать уголь «где попало» пришлось из-за конфликта на Донбассе. Он отметил, что Украина до сих пор вынуждена приобретать десять миллионов тонн импортного сырья вместо того, чтобы развивать угольные предприятия внутри страны.
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Член Рады резко раскритиковал власти Украины за покупку импортного угля

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Депутат Рады раскритиковал власти Украины из-за покупки угля за границей

Life.ruвчера в 22:59

В Раде обвинили власти Украины в покупке импортного угля

RT на русскомвчера в 20:36

Киев попрекнули покупкой угля в Пенсильвании

News.ruвчера в 21:48

Нельзя делать приятно шахтерам Пенсильвании, плевав на своих – депутат Рады

REGNUMвчера в 21:14

Киев обвинили в покупке угля США вместо своего

Газета.Ruвчера в 20:53

Украину упрекнули в закупке импортного угля вместо отечественного

Lenta.ruвчера в 22:31
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
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Общество

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Российский путешественник Федор Конюхов на экспериментальном самолете с солнечными батареями достиг Крыма, сообщает РИА "Новости".
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Обновлено вчера в 18:57
Транспорт

Минтранс прояснил проблему с выдачей багажа в Шереметьево

В российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:31
Общество

Более 90% украинцев перешли в режим экономии

Более 90% жителей Украины перешли в режим экономии из-за ситуации в стране. Об этом сообщает "Украинские новости" со ссылкой на опрос.
Обновлено вчера в 19:31
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Колония для бывших силовиков открылась в России

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Происшествия

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Американского миллиардера Джеффри Эпштейн арестовали за торговлю несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 22:42
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Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу

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Семак: Фолы не свистели, пенальти не ставили

Фолы не свистели, пенальти не ставили.
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Экс-глава MI6 заявил о политическом нервном срыве у Британии

Великобритания переживает политический нервный срыв и подвергается огромному риску из-за решения покинуть Европейский союз.
Обновлено вчера в 20:14
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Политика

Пушков оценил риск техногенной катастрофы на Украине

Обновлено вчера в 03:00
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Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году

Обновлено 05 июля в 11:02
Политика

В Крыму отреагировали на антироссийскую резолюцию ОБСЕ

Резолюции ОБСЕ Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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Сын Дарьи Пынзарь заболел в Турции

Инцидент со старшим сыном Дарьи Пынзарь Артемом произошел сегодня по время поездки по турецкому городу.
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Двух сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей перевели в тюрьму Майтига в пригороде Триполи.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

В Совфеде оценили получение Украиной первой партии нефти из США

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич прокомментировал получение Украиной первой партии нефти из США.
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В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
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Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

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Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
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Обновлено вчера в 09:51
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Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
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В понедельник, 9 июля, в амстердамском Рейксмузеуме начнутся самые масштабные публичные реставрационные работы в истории – восстановление "Ночного дозора" (1642 год) Рембрандта, сообщает The Guardian.
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Экономика

Фармкомпании выплатили российским врачам 3,3 млрд рублей

Свыше 42,4 тысяч медиков получили вознаграждения за услуги предприятиям, производящим медикаменты Фармацевтические компании выплатили более 3,3 млрд рублей российским врачам в 2018 году, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 23:30
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Евгений Владимирович Мураев
Украинский политик
Украинский политик. Депутат Верховной рады Украины VII созыва и VIII созыва, депутат Харьковского областного совета двух созывов. Член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики. Бывший член Партии регионов и «Оппозиционного блока» и бывший председатель политического совета партии «За життя». Лидер партии «НАШИ». Был кандидатом в президенты Украины на выборах 2019 года, однако снял свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула.
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Штат на Северо-Востоке США. Девиз штата - «Добродетель, свобода и независимость». Американская аббревиатура названия штата - РА.
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