Государство должно подготовиться. Например, у нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России.

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Украину призвали готовиться к войне с Россией

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