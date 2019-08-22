Политика
Украину призвали готовиться к войне с РоссиейLenta.ru 07:07
Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве. Украинская сторона считает Москву ответственной за вооруженный конфликт на юго-востоке страны, а также за референдум в Крыму, после которого полуостров стал частью России.
Читать в источнике
Оценить186
Государство должно подготовиться. Например, у нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России.
— Юрий Бутусов, российский режиссёрРЕН ТВ 00:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Известный украинский журналист призвал готовиться к войне с Россией
Московский Комсомолецвчера в 23:23
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Кино
Еще один роман Кинга будет экранизирован
Очень скоро на экраны выйдет очередная киноадаптация одного из романов «короля ужасов».
Обновлено в 05:48
Политика
Пушков счёл негодной политикой условия для возвращения России в G8
Сенатор Алексей Пушков назвал негодной политику выставления условий возвращения России в G8, а также прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о ситуации с «Большой восьмёркой».
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Петербурге загорелся склад на площади 500 кв. метров
Площадь возгорания 500 кв. м. Огонь тушат по третьему номеру сложности. Всего привлечено 108 человек и 25 единиц техники.
Обновлено в 08:34
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Наука
Синтезирована новая форма углерода
Химики из Оксфордского университета и лаборатории IBM Research в Цюрихе впервые синтезировали новую форму углерода.
Обновлено 19 августа в 04:00
Политика
Песков: возвращение в G8 для России не является самоцелью
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков завил, что для России возвращение в "большую восьмерку" не является самоцелью.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Нижегородской области нашли девочку, пропавшую четыре дня назад
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Авто
Honda Civic Si получила скромные обновления
Что касается России, то планов вернуть модель в нашу страну у фирмы пока нет.
Обновлено в 07:48
Политика
Путин назвал причину протестов в Москве
Президент России Владимир Путин назвал причину протестов в Москве. Об этом сегодня, 21 августа, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Футбол
«Наполи» заинтересовался Чаловым
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов очередного европейского клуба.
Обновлено в 09:19
Экономика
В Москве повысят городские доплаты к пенсиям
Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).
Обновлено в 09:07
Политика
Путин напомнил об опасностях угледобычи в России
«Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом», — сказал Путин.
Обновлено в 09:06
Общество
В «Роскачестве» нашли опасные электрочайники
Специалисты «Роскачества» проверили 30 моделей чайников и в восьми из них обнаружили токсичное вещество формальдегид.
Обновлено в 02:37
Политика
Песков отметил попытки исказить реальность после ЧП под Архангельском
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что после ЧП на военном полигоне в Архангельской области «кто-то хочет умышленно накалить информационный фон и исказить реальность».
Обновлено в 09:38
Игры
В Cyberpunk 2077 может появиться мультиплеер
Обновлено в 07:32
Общество
Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан
Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Кино
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров года
Журнал Forbes опубликовал свой традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актёров.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет
Для культового 56-летнего режиссера малыш станет первенцем. Об этом сообщает издание People.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Аварийно севший A321 разрежут в поле гидравлическими ножницами
Самолёт А321, совершивший аварийную посадку в Московской области, разрежут на месте инцидента — в поле — и утилизируют.
Обновлено в 09:08
Гаджеты
Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy A30s
Обновлено в 06:08
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54