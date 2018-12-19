Еврокомиссия пригрозила Украине заморозкой безвизового режима из-за многочисленных нарушений взятых Киевом обязательств. Об этом пишет издание Страна.ua со ссылкой на соответствующий документ Брюсселя. Отмечается, что властям необходимо выполнить семь условий.

Армия и оружие Армия и оружие США начали выводить войска из Сирии

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