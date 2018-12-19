Политика
Украину пригрозили лишить безвиза
Украину пригрозили лишить безвизаLenta.ru14:17
Еврокомиссия пригрозила Украине заморозкой безвизового режима из-за многочисленных нарушений взятых Киевом обязательств. Об этом пишет издание Страна.ua со ссылкой на соответствующий документ Брюсселя. Отмечается, что властям необходимо выполнить семь условий.
Lenta.ru14:17
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Армия и оружие
США начали выводить войска из Сирии
Обновлено в 10:49
Политика
Минфин США исключит «Русал» из санкционного списка
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США уведомило Конгресс о намерении в течении месяца снять санкции, введенные в отношении En+, "Русал" и "Евросибэнерго".
Обновлено в 13:43
Политика
Украина вновь готовит проход военных судов через Керченский пролив
Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о намерении властей страны в ближайшее время вновь осуществить проход военных кораблей через Керченский пролив.
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Политика
Песков заявил о состоянии информационной войны в мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о ведении информационной войны в мире на нескольких фронтах.
Обновлено в 16:15
Политика
ДНР и ЛНР предложили объявить перемирие в Донбассе с 22 декабря
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) предложили Украине с 22 декабря объявить новое перемирие в Донбассе, заявил полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Обновлено в 08:34
Политика
Путин снял ограничения на политическое убежище в России
Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому снимаются ограничения на предоставление политического убежища в России.
Обновлено в 11:41
Политика
Песков назвал центральные темы пресс-конференции Путина
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Обновлено в 02:58
Армия и оружие
В Одессу прибыл разведывательный корабль ВМС Великобритании
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Обновлено в 08:50
Политика
Госдума отменила национальный роуминг
Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене национального роуминга.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Руководящий состав Сухопутных войск России проводит оперативный сбор
В Москве начался оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск Российской Федерации.
Обновлено в 11:50
Политика
День рождения Бандеры стал официальным праздником на Украине
Обновлено в 05:15
Политика
Путин обозначил критерии эффективности губернаторов
Президент России Владимир Путин одобрил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов по выполнению майского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, подготовленные рабочей группой Государственного совета Российской Федерации».
Обновлено в 10:47
Политика
Марин Ле Пен приедет на Ялтинский международный форум
Обновлено в 06:20
Политика
Суд в Греции постановил выдать Винника Франции
Верховный суд Греции поддержал решение салоникского суда первой инстанции о выдаче Франции россиянина Александра Винника.
Обновлено в 05:47
Политика
Глава ФАН назвал санкции США «охотой на ведьм»
Зубарёв добавил, что Штаты «занимаются охотой на ведьм».
Обновлено в 14:47