В опубликованном Еврокомиссией ежегодном отчете по выполнению соглашений о безвизовом режиме со странами Западных Балкан и программы Восточного партнерства говорится о нарушениях соглашения о безвизовом режиме со стороны Украины, передает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие США начали выводить войска из Сирии США начали вывод войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Политика Политика Песков объяснил отсутствие мобильного телефона у Путина Российский президент Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Политика Политика США расширили санкции против России Минфин США расширил санкции против России.

Политика Политика Песков заявил об информационной войне на несколько фронтов По мнению пресс-секретаря Кремля, в мире ведется информационная война.

Политика Политика Украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив

Политика Политика Генпрокурор обвинила президента Бразилии в коррупции и отмывании денег Генеральный прокурор Бразилии Ракель Додж предъявила обвинения президенту страны Мишелу Темеру в коррупции и отмывании денег, сообщает Reuters.

Политика Политика Песков назвал ситуацию в мировой экономике непредсказуемой Мировая экономическая ситуация непредсказуема, а ряд стран открыто занимается протекционизмом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает телеканал «Россия 24».

Политика Политика ДНР и ЛНР предложили Украине новое перемирие ДНР и ЛНР предложили Киеву ввести новое перемирие с 22 декабря 2018 года, чтобы дать людям возможность нормально провести праздничные дни.

Политика Политика Путин снял ограничения на политическое убежище в России Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому снимаются ограничения на предоставление политического убежища в России.

Политика Политика Участники ЯМЭФ инвестировали в Крым более 4,5 миллиардов евро За четыре года существования Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в экономику Крыма были привлечены инвестиции в размере 4,5 млрд евро, сообщил сопредседатель общественной организации "Деловая Россия" и оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров на "Крымском вечере" в Париже.

Политика Политика Болтон сообщил о высылке посла Ирана из Албании Правительство Албании приняло решение о высылке посла Ирана из-за "поддержки терроризма", сообщил в своем Twitter советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон.

Политика Политика NYT: хакеры опубликовали переписку дипломатов стран ЕС Неизвестным хакерам удалось похитить и опубликовать переписку, которую в течение нескольких лет вели дипломаты стран Евросоюза, в том числе по поводу России.

Политика Политика Большая пресс-конференция президента: что ждет журналистов и зрителей Меньше суток осталось до большой пресс-конференции Владимира Путина. Начало трансляции — 20 декабря в полдень.

Армия и оружие Армия и оружие Руководящий состав Сухопутных войск России проводит оперативный сбор