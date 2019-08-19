Политика
Украину ожидает сложная зима из-за споров с Россией по транзиту газаВести.Ru 01:19
Украину ожидает сложная зима, связанная со спорами с Россией по транзиту газа. Об этом сообщил во время брифинга представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус. На данный момент запасы угля на складах страны ничтожно малы — их может попросту не хватить до весны.
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Политика
Трамп выложил фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter выложил фотографию, на которой изображен небоскреб Trump Tower, стоящий посреди одноэтажных домиков в Гренландии.
Обновлено вчера в 21:02
Общество
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу для защиты города от подтопления.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Общество
Массовая торговля клонированными котами начинается в Китае
Обновлено в 00:50
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено вчера в 10:43
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «Удивительной миссис Мейзел»
Обновлено вчера в 14:32
Культура
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Общество
Украинцы высмеяли «мост Кличко» из-за мух
Обновлено в 01:24
Космос
Илон Маск хочет сбросить на Марс ядерные бомбы
Обновлено 18 августа в 03:31
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Пользователей Reddit привела в восторг фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
Подросток убил пятерых членов семьи, чтобы они его не оплакивали
За пределами дома найдено тело подростка, который, предположительно, и совершил убийство, а затем покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:44
Футбол
«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго во втором тайме
Обновлено вчера в 16:33
Авто
Volkswagen Polo GTS с мощным мотором проходит тесты
Под капотом "заряженной" новинки установлен турбированный мотор TSI объемом 1,4 литра, обеспечивающий отдачу в 150 л.с. Таким образом, Virtus GTS станет самой мощной версией в линейке модели.
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия
В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
Три человека в Гонконге получили ранения в результате нападения мужчины с ножом, сообщает гонконгская телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 01:27
Политика
Путин сравнил акции «желтых жилетов» с протестами в Москве
Президент России Владимир Путин сравнил французские акции "желтых жилетов" и протестные акции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:07
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Экономика
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей
К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Общество
В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях
Депутаты Госдумы от партии ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты штрафа за нарушение ПДД в определенных случаях.
Обновлено вчера в 18:03
Футбол
Хердур Магнуссон: «Спасибо болельщикам, вы доказали: Москва — красно-синяя»
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
В Югре пропали двое детей, уехавшие на моторной лодке
Обновлено в 01:02
Политика
Истребители Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина
На борту судна находились российские журналисты, а также некоторые члены делегации, которые сопроводят президента России Владимира Путина во время его визита для переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Обновлено вчера в 08:48
Религия
19 августа православные отмечают Преображение Господне
Как отмечает священник Преображение — это то, что должно произойти и происходит с каждым человеком, который через молитву, покаяние, борьбу со страстями должен преобразить свою душу.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Культура
Названы имена четырех наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Обновлено вчера в 05:56
Здоровье
Почти 100 человек госпитализировали после курения электронных сигарет
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон женился спустя 12 лет отношений
Актер отметил свадьбу на Гавайях 18 августа 2019 года звезда американских боевиков Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала организовал тайную свадьбу на Гавайях.
Обновлено вчера в 10:58
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 23:16