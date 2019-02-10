Музыка
Украину на Евровидении может представить гражданка РоссииРИА Новости 13:21
Солистка группы YUKO, россиянка Юлия Юрина может представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019 в Израиле. На сайте национального отбора на конкурс указано, что по результатам голосования зрителей и членов жюри первого полуфинала группа YUKO пробилась в финал отбора.
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Общество
Спецборт МЧС доставил из Ирака в Москву 27 российских детей
Самолет МЧС в воскресенье доставил в Москву из Ирака 27 детей, матери которых находятся в багдадской тюрьме, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
Обновлено в 13:47
Кино
«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм
Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.
Обновлено в 16:37
Общество
В WWF назвали причины нашествия белых медведей на Новой Земле
Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) назвали причины массового нашествия белых медведей в посёлках архипелага Новая Земля.
Обновлено в 15:47
Происшествия
На «Маршах материнского гнева» прошли задержания
В Москве, Санкт-Петербурге и еще нескольких городах России прошла акция «Марш материнского гнева» в поддержку активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко.
Обновлено в 06:36
Кино
Мультфильм «Лего-2» возглавил российский прокат в выходные
Обновлено в 16:45
Кино
Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»
Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Стокгольме при взрыве в доме погиб человек
Обновлено в 12:36
Общество
В Испании туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке
На испанском острове Гран-Канария туристы могут попасть в тюрьму за рисунок на песке, признание в любви или выложенное из камней на побережье сердце, сообщает The Sun.
Обновлено в 15:01
Происшествия
СК заинтересовался «живым щитом» из машин под Владимиром
Ролик сопровождается комментариями о том, что для задержания сотрудники правоохранительных органов перегородили дорогу машинами обычных водителей, используя автомобили как "живой щит".
Обновлено в 14:39
Происшествия
В Венесуэле сняли на видео падение огромного метеорита
На другом видео метеорит попал в кадр во время съемок праздника с танцами, чудесным образом оживив вечеринку.
Обновлено в 07:25
Общество
Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге
Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.
Обновлено в 05:02
Гаджеты
Найден способ подключиться к Wi-Fi с помощью «умной» лампочки
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Мадуро начал крупнейшие в истории Венесуэлы военные учения
Президент Венесуэлы Николас Мадуро дал старт крупнейшим в истории страны гражданско-военным учениям "Двухсотлетие Ангостуры 2019", передает РИА "Новости" Перед началом учений Мадуро ознакомился с образцами военной техники, в том числе с ракетными установками российского производства.
Обновлено в 15:47
Спорт
Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде отменены
Мужская и женская спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, которые должны были состояться в воскресенье, отменены.
Обновлено в 12:38
Происшествия
Сербия направила протест Хорватии после избиения своих спортсменов
Сербия направила ноту протеста в посольство Хорватии в связи с нападением на своих спортсменов в Сплите.
Обновлено в 10:07
Транспорт
Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин
"По итогам 2018 года #Москва вышла на 2 (второе – ред.) место в мире по количеству зарегистрированных автомобилей краткосрочной аренды (каршеринга)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 11:20
Общество
Сильнейшие снегопады обрушатся на Москву
Обновлено в 16:53
Общество
В российские города вернут палатки и ларьки
Законопроект предлагает вернуть в города торговые палатки и автолавки.
Обновлено в 11:17
Политика
Саакашвили решил пока не возвращаться в Грузию
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что пока не видит предпосылок для возвращения на родину.
Обновлено в 15:37
Наука
Ученые отбили у комаров аппетит
Ученые из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке провели эксперимент, в ходе которого им удалось заблокировать сигнал голода у комаров.
Обновлено в 16:18
Здоровье
Названы шесть симптомов рака у мужчин
Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.
Обновлено в 10:12
Кино
В новой серии «Простоквашино» Дядя Федор влюбится в соседку
Вышедшая серия называется «Вишневая феерия». Дядя Федор влюбился в соседку Олю, но не знает, как добиться ее внимания.
Обновлено в 02:28
Общество
«Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики
Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.
Обновлено в 03:58
Общество
Семь регионов России перешли с аналогового на цифровое телевидение
Отключение аналогового вещания федеральных телеканалов и переход на цифровое эфирное телевидение в понедельник стартует в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, а также в Чечне.
Обновлено в 17:06
Музыка
В Лос-Анджелесе вручат главную музыкальную награду «Грэмми»
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Пилоты группы «Русские витязи» показали новую фигуру высшего пилотажа
Лётчики пилотажной группы «Русские витязи» продемонстрировали на истребителях Су-30 СМ новую фигуру высшего пилотажа.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Девушка погибла под колесами электрички в Подмосковье
Молодая девушка погибла под колёсами электрички в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе транспортного управления МВД по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:23