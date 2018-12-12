Политика

Украинскую журналистку выдворят из России по решению суда
REGNUM
06:24

Преображенский суд Москвы принял решение о выдворении из России украинской журналистки Елены Вищур (Бойко) за нарушение правил пребывания. Гражданка Украины незаконно находилась в РФ с лета 2018 года, сообщает НТВ. В настоящее время Вищур находится в спецприемнике.
REGNUM06:24

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Украинскую журналистку выдворили из России

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