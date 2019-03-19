Украинскую журналистку внесли в базу «Миротворца» за визит в КрымТелеканал 360° 03:11

Поездка в Крым обернулась для украинской журналистки Олеси Медведевой неприятностями. Девушку внесли в черный список украинского сайта «Миротворца». Однако сама Медведева заявила, что это ровным счетом ничего не изменит.

Украинскую журналистку внесли в базу «Миротворца» за визит в Крым

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