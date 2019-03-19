Политика
Украинскую журналистку внесли в базу «Миротворца» за визит в КрымТелеканал 360° 03:11
Поездка в Крым обернулась для украинской журналистки Олеси Медведевой неприятностями. Девушку внесли в черный список украинского сайта «Миротворца». Однако сама Медведева заявила, что это ровным счетом ничего не изменит.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Взялись за своих: украинскую журналистку внесли в «Миротворец» из-за Крыма
Московский Комсомолец05:24
«Вот оно - признание»: посетившая Крым украинская журналистка попала в «Миротворец»
РИА Новости Крым02:39
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Шоу-бизнес
Самбурская ощутила на себе «прелести классового неравенства» в московском караоке-клубе
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Якутске заметили исчезновение автобусов на фоне антимигрантских протестов
Обновлено в 07:42
Политика
Кремль ждет, что к власти на Украине придет «президент мира»
"Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти на Украине пришел, был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость", — подчеркнул Песков.
Обновлено в 05:45
Космос
Астрономы отреагировали на сближение огромного астероида ЕА2 с Землей
По словам астронома-наблюдателя томского планетария Евгения Парфенова, явление безопасно, поскольку траектория полета астероида просчитана до тысяч километров.
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
Чайка призвал ограничить возможность заключения сделок с правосудием
Генпрокурор Юрий Чайка призвал свести к минимуму число сделок с правосудием, то есть уголовных дел, рассматриваемых в судах в особом порядке, и ввести законодательные ограничения в этой сфере, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 08:01
Политика
Путин подписал законы о неуважении к власти и фейковых новостях
Президент России Владимир Путин подписал законы о наказании за публикацию фейковых новостей и неуважение к власти.
Обновлено в 02:07
Общество
Собянин рассказал о сохранении культурного наследия Москвы
Собянин напомнил, что в 2010 году в Москве в неудовлетворительном состоянии находились 1325 объектов культурного наследия - это 39% от их общего числа.
Обновлено в 06:50
Политика
Путин пошутил про нехватку средств у евреев на синагогу в Крыму
Во время встречи с крымскими общественниками президент России Владимир Путин пошутил про нехватку денег у евреев после сообщения руководителя еврейской общины Бенджамина Вольфа о задержке строительства синагоги из-за финансового вопроса.
Обновлено вчера в 14:32
Экономика
Ипотечные каникулы предложили распространить на действующие договоры
Ипотечные каникулы могут распространить не только на новые кредитные договоры, но и на действующие.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Собчак привела сына на репетицию к Виторгану
Ксения Собчак посетила театральную репетицию своего бывшего мужа Максима Виторгана и привела с собой сына.
Обновлено в 08:05
Политика
Совет ЕС утвердил экстренные меры на случай Brexit без соглашения
Совет ЕС утвердил комплекс экстренных мер, которые будут регулировать отношения Брюсселя с Лондоном, если Великобритания выйдет из Евросоюза без соглашения.
Обновлено в 06:15
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Хоккей
«Локомотив» примет СКА в четвёртом матче серии плей-офф
Ярославский «Локомотив» на домашнем льду примет петербургский СКА в в рамках полуфинальной серии Западной конференции в Кубке Гагарина.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
Роман Абрамович продает и Evraz
Структуры совладельцев Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова, Александра Фролова и Евгения Швидлера продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании (или около 1,8% капитала компании) через процедуру ускоренного сбора заявок (accelerated book-building, ABB), следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.
Обновлено вчера в 16:14
Общество
Генпрокуратура требует изъять у чиновников имущество на 500 млн рублей
Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании в пользу государства имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы, заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Штаб командования ядерными силами США затопило
По данным на воскресенье, из 200 строений авиабазы полностью затоплены 30 - в том числе ангар E-4B, штаб 55-го авиакрыла, хранилища авиатоплива, ремонтная мастерская и километр взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 04:50
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени
Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре.
Обновлено в 04:45
Общество
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников.
Обновлено в 07:42
Гаджеты
Нейросети NVIDIA превратили набросок в фотореалистичное изображение
Компания NVIDIA представила GauGAN — программу, которая умеет превращать наброски в фотореалистичные изображения.
Обновлено в 06:56
Технологии
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье
В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Порошенко примет участие в испытаниях новых ударных беспилотников
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в среду примет участие в испытании ударных беспилотных летальных аппаратов, которые Киев получил по контракту с Турцией Ранее Порошенко заявил о подписании соглашения с Турцией на поставку турецких беспилотников Bayraktar TB2 украинской армии.
Обновлено в 07:31
Общество
Познер назвал отличие русских от европейцев
Мнение журналиста приводится на сайте «Познер Online». В качестве примера Познер привел ситуацию с престижной школой рядом с его домом.
Обновлено в 06:57
Происшествия
После угрозы взрыва эвакуировали здание в Евроквартале Брюсселя
Из здания в Евроквартале Брюсселя эвакуировали людей после анонимного звонка об угрозе взрыва, передает ТАСС.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Омске потушили пожар на заводе
Ранее сообщалось, что на заводе в Омске произошёл пожар, в результате чего обрушилась кровля здания.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах подводников
Евменов отметил, что доходы командира подлодки на Северном флоте сегодня выше вознаграждения командира полка, служащего в центральной части страны, более чем в два раза, пишет RNS.
Обновлено в 07:54
Политика
Президент Сербии заявил, что страна должна простить бомбардировки НАТО
Александр Вучич подчеркнул, что Белград не собирается вступать в альянс Сербия никогда не сможет забыть бомбардировки Союзного государства Югославия силами НАТО в 1999 году, но должна простить это, заявил президент страны Александр Вучич.
Обновлено вчера в 09:00
Армия и оружие
Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 05:30
Экономика
В Лондоне обнаружили недвижимость на миллиарды долларов
Global Witness оценивает найденную недвижимость в 74,3 миллиарда долларов. Далее сведения были переданы в руки британского парламента.
Обновлено в 04:26