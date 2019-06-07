Происшествия

Украинскую участницу шоу талантов убили и бросили в реку в ГерманииИзвестия 08:57

Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения. По данным полиции, 33-летняя акробатка была убита, пишет Daily Mail.
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Убили и утопили: участницу шоу талантов с Украины нашли мертвой в Рейне

Вести.Ru07:21

Расправа: труп участницы украинской «Минуты славы» нашли в Рейне

Газета.Ru07:10

Участницу шоу талантов убили и бросили в Рейн

РЕН ТВ01:57

Украинку-рекордсменку из шоу талантов жестоко убили и сбросили в реку в Германии

Life.ru03:40

Участвовавшую в немецком шоу талантов украинку убили и бросили в реку

Телеканал 360°03:27

Украинскую рекордсменку убили в Германии

Московский Комсомолец04:42

Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку

Lenta.ru01:00
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
Политика

Си Цзиньпин назвал Трампа другом

Глава КНР Си Цзиньпин назвал президента США Дональда Трампа своим другом в ходе ПМЭФ, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 11:03
Политика

В МИД прокомментировали приговор россиянке Осиповой в США

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали приговор американского суда россиянке Богдане Осиповой.
Обновлено в 08:46
Общество

Беременную Симоньян оставили в больнице после инцидента с Соболь

Обновлено в 00:28
Общество

Состояние продюсера Бари Алибасова остается стабильно тяжелым

Обновлено в 07:30
Технологии

Первая межкорпоративная квантовая сеть была продемонстрирована

На ПМЭФ Сбербанк, Газпромбанк, PwC и Российский квантовый центр продемонстрировали работу первой межкорпоративной квантовой сети.
Обновлено в 07:33
Политика

Путин назвал Зеленского хорошим актёром

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Кино

«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

Обновлено вчера в 20:37
Политика

На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Общество

Улицы Севастополя затопило после сильного ливня

В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Москве полицейский застрелил подозреваемого во время погони

На севере Москвы полицейский застрелил мужчину, который сбежал из отделения и пытался отобрать табельное оружие.
Обновлено в 04:05
Экономика

Российский ретейлер начнет продавать еду в кредит

Российский ретейлер начнет продавать еду в кредит. Это стало известно сегодня, 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено вчера в 07:44
Авто

В России отзывают более 300 автомобилей BMW X7

Причиной отзыва автомобилей является возможность неправильной установки левой и/или правой головной подушки безопасности в области центральной стойки.
Обновлено в 07:15
Происшествия

По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое

Обновлено в 08:46
Происшествия

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

Обновлено в 05:51
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Политика

Путин ответил на вопрос об объединении России и Белоруссии

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время Петербургского международного экономического форума заявил о том, что оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет и таких планов не существует.
Обновлено в 10:44
Политика

Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобилей во время прохождения технического осмотра, подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:58
Политика

Путин рассказал о кризисе модели мировой экономики на ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что планы по развитию страны должны учитывать происходящее в мире.
Обновлено в 08:38
Политика

Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой

Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
Обновлено в 09:10
Политика

Путин впервые прокомментировал дело Майкла Калви

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:32
Футбол

«Ростов» подписал защитника «Тамбова» Чистякова

25-летний защитник Дмитрий Чистяков подписал контракт с «Ростовом», сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 10:44
Политика

Украина арестовала российские «Русланы»

Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Футбол

Стал известен календарь 1-го тура РПЛ

Обнародовано расписание 1-го тура чемпионата России следующего сезона. Матчи запланированы на 14 июля.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия

В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания

Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Подмосковье особенная девочка забеременела от 47-летнего иностранца

Обновлено в 06:44
Происшествия

Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»

Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Наука

75 тысяч частиц микропластика попадает в организм человека ежегодно

Канадские ученые выяснили, что около 70-75 тысяч микрочастиц пластика в среднем проглатывает каждый человек в течение одного года.
Обновлено вчера в 17:06
Авто

LADA Vesta может получить «автомат» от создателей КП для Aurus

Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.
Обновлено в 04:33
Авто

АвтоВАЗ заменит поворотники на внедорожниках Lada 4x4

В целях «безусловной защиты потребителей от возможного разрушения боковых указателей поворота» АвтоВАЗ заменит уплотнитель бокового указателя поворота и сам поворотник на 9074 автомобилях LADA 4X4.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки

По версии следствия, 9 мая пьяная мать увидела, что двухлетняя дочь, которая ела булочку, накрошила.
Обновлено в 03:02
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