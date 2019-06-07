Происшествия
Украинскую участницу шоу талантов убили и бросили в реку в ГерманииИзвестия 08:57
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения. По данным полиции, 33-летняя акробатка была убита, пишет Daily Mail.
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В Сети появилось видео инцидента с участием боевых кораблей России и США в Восточно-Китайском море.
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Путин высказался об объединении России и Белоруссии
Оснований для государственного объединения России и Белоруссии нет, констатировал президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме.
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Россияне обыграли Португалию в Лиге наций
8 июня Россия сыграет в Уфе со сборной США. В предыlдущих матчах Россия обыграла Японию (3-1) и Сербию (3-2).
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Супермаркеты «Перекрёсток» начнут продавать продукты питания в рассрочку. Такое решение приняли владельцы сети.
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Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
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Обновлено в 04:46
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Буффон хочет сыграть на Олимпиаде в Токио
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport, Буффон надеется стать одним из трех игроков сборной Италии старше 23 лет.
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«Яндекс» и ФСБ нашли решение спора о ключах шифрования
Несколько дней назад источники РБК сообщили, что ФСБ еще несколько месяцев назад запросила у "Яндекса" ключи дешифровки для доступа к данным пользователей "Яндекс.Почты" и облачного сервиса "Яндекс.Диск".
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Тереза Мэй оставила пост лидера консерваторов
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально оставила должность лидера партии консерваторов.
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Зеленский ответил на петицию об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Путин признал архаичность контроля и надзора за бизнесом в России
Президент подчеркнул, что с 1 января 2021 года в России прекращает действие вся прежняя, во многом устаревшая нормативно-правовая база, а взамен должна быть сформирована четкая система требований, исключено любое дублирование полномочий госорганов, ограничены основания для внеплановых проверок, закреплен рискориентированный подход.
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Футбол
«Реал» начал продавать футболки Азара
В сети появились фотографии из клубного магазина мадридского клуба в аэропорту "Эль Прат" в Барселоне.
Обновлено в 11:19
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NASA планирует отправлять на МКС «коммерческих» астронавтов
Глава финуправления NASA Джефф ДеВитт в свою очередь отметил, что реализация плана по расширению коммерческой деятельности на МКС позволит сосредоточить усилия на воплощении программы пилотируемых полётов на Луну и Марс.
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Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
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В поляризации реликтового излучения не нашли аномалий
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КДК РФС отстранил пять человек по делу о договорном матче в ПФЛ
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) отстранил пять человек по делу о договорном матче в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
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Павел Дуров создаст свой новостной агрегатор
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Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.
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Санса Старк назвала виновника киноляпа с кофе
Виновником киноляпа со стаканчиком кофе в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» является сыгравший в ленте Джона Сноу Кит Харингтон.
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Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года
Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
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Улицы Севастополя затопило после сильного ливня
В результате обрушившегося на Севастополь ливня улицы оказались затоплены, а выпускники опоздали на ЕГЭ.
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