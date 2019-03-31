Музыка

Украинскую певицу Maruv обокрали в аэропорту КиеваНародные новости вчера в 21:07

Украинская певица Анна Корсун (Maruv) пострадала от воришек в аэропорту Киева, где из ее багажа неизвестные вытащили бижутерию, приняв ее за украшение из драгоценного металла. В своем Instagram Корсун заявила, что пользовалась услугами авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ).
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Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине

РИА Новостивчера в 22:30

Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту

Российская газетавчера в 19:57

Украинскую певицу Maruv обокрали в киевском международном аэропорту

Вести.Ruвчера в 20:49

Отказавшуюся поехать на «Евровидение» певицу обокрали в аэропорту Киева

РБКвчера в 20:39

Певицу Maruv обокрали в украинском аэропорту

Известиявчера в 20:52

«Уперли все»: Maruv стала жертвой грабителей в украинском аэропорту

Газета.Ruвчера в 20:45

Певицу Maruv обокрали в аэропорту Киева

RT на русскомвчера в 18:39
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Политика

На Украине проходят президентские выборы

Напомним, внеочередные выборы президента Украины, на которых победу одержал Петр Порошенко, прошли в 2014 году.
Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Айза Анохина: «Криками заставляю сына звонить Гуфу»

В 2014 году Айза Анохина развелась с рэпером Гуфом, от которого родила сына Сэма.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие

Центр управления для планируемой в Сирии операции открылся в Турции

Обновлено вчера в 12:53
Происшествия

В Индии разбился истребитель МиГ-27

Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик третьего поколения МиГ-27 разбился около крупного города Джодхпур в индийском штате Раджастан, сообщает Times of India, ссылаясь на информагентство ANI.
Обновлено в 03:40
Политика

Депутат Рады показал переданный послом США список «неприкасаемых»

21 марта Юрий Луценко, получивший должность генпрокурора страны в 2016 году, рассказал, что американский посол на Украине Мари Йованович на первой с ним встрече передала ему список лиц, которых украинские власти не должны подвергать уголовному преследованию.
Обновлено вчера в 19:23
Экономика

Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа

Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие

Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12

Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье

В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.
Обновлено в 02:33
Интернет

Цукерберг призвал власти активнее регулировать интернет

Обновлено в 03:19
Единоборства

Гэтжи нокаутировал Барбозу в первом раунде

Бой был остановлен в первом раунде после того, как американский спортсмен нокаутировал соперника ударом в челюсть.
Обновлено в 03:20
Политика

В МИД России оценили угрозы США ввести новые санкции из-за Венесуэлы

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала угрозы США ввести новые санкции в отношении России из-за ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 11:58
Культура

СБУ посчитала песни и творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено в 03:09
Армия и оружие

Новый транспортник Ил-112В совершил первый полет

На Воронежском авиастроительном объединении в субботу, 30 марта, новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В поднялся в воздух с аэродрома, чтобы совершить свой первый полет.
Обновлено вчера в 05:49
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Музыка

Rolling Stones отложили тур из-за болезни Мика Джаггера

Обновлено вчера в 11:16
Здоровье

Медики рассказали, о каких опасных заболеваниях сигнализирует кожа человека

Учёные назвали пять кожных сигналов опасных заболеваний. При обнаружении этих симптомов специалисты советуют немедленно обратиться к врачам.
Обновлено в 02:27
Культура

YouTube разблокировал видео Парфенова и Дудя

У Парфенова YouTube заблокировал выпуск программы «Намедни», посвященный событиям 1946 года, у Дудя — интервью с телеведущим и бывшим резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым.
Обновлено вчера в 10:40
Футбол

Сампдория — Милан 1:0

Гости пропустили самый быстрый гол в Серии А за последние 15 лет. ProstoProSport транслировал матч «Сампдория» - «Милан».
Обновлено вчера в 17:19
Экономика

Гройсман в 2018 году заработал около 350 тысяч долларов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подал электронную декларацию за 2018 год, согласно которой его общий доход составил 9,37 миллиона гривен (около 350 тысяч долларов), сообщает в воскресенье пресс-служба кабмина.
Обновлено в 03:55
Политика

КНДР потребовала расследовать нападение на ее посольство в Мадриде

Пхеньян в воскресенье потребовал провести расследование факта нападения на посольство КНДР в Мадриде в феврале.
Обновлено в 00:18
Хоккей

Малкин – о травме после удара Бортуццо: «Это был грязный прием. Надеюсь увидеть его в финале»

Напомним, спортсмен получил травму во время матча с «Сент-Луис Блюз» в результате атаки защитника «Блюз» Роберта Бортуццо.
Обновлено в 02:00
Политика

Порошенко оговорился, пытаясь пожаловаться на Москву

В эфире телеканала "Украина" политик рассуждал о ситуации в Донбассе, пытаясь переложить ответственность за происходящее с украинского руководства на Россию.
Обновлено вчера в 10:45
Политика

Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации

Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
Обновлено в 03:31
Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай.
Обновлено в 04:29
Общество

Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Два человека погибли в машине на Камчатке во время пурги

Обновлено в 03:42
Спорт

Гимнастка Арина Аверина стала первой в многоборье на этапе Гран-при

Российская гимнастка Арина Аверина заняла первое место в многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе

Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Общество

Гражданская панихида по Максиму Ковальскому пройдет 1 апреля в ЦДЛ

Прощание с бывшим главным редактором журнала "Коммерсантъ-Власть" Максимом Ковальским, скончавшимся на 55-м году жизни, пройдет в понедельник в Центральном доме литераторов.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия

Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу

Обновлено вчера в 22:37
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