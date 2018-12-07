с чего всё началось

Украинский полковник Николай Палас завил, что созданное в ноябре соединение морской пехоты, которое можно назвать «бригадой будущего», вооружат советскими танками и БТР. Об этом он рассказал в интервью газете «Народная армия» 7 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие ФСБ раскрыла содержание обнаруженных на украинских кораблях документов На борту задержанного за незаконное пересечение российской границы украинского катера «Никополь» был обнаружен контрольный лист, в тексте которого говорилось о необходимости провести операцию в регионе «скрытно».

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны ответило на заявления Госдепа по химатаке в Алеппо В последних числах ноября Минобороны России сообщило о том, что боевики террористической группировки "Исламское государство" (организация запрещена в России) планируют применить боеприпасы с отравляющими веществами против курдских сирийских демократических сил.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest рассказал о «супероружии» российского спецназа

Армия и оружие Армия и оружие ВМС Канады изъяли у берегов Латинской Америки более 17 тонн кокаина

Армия и оружие Армия и оружие «Форпосты» над Балтикой скорректировали огонь корабельной артиллерии Беспилотная авиация Балтийского флота под Калининградом отработала задачи по корректировке огня корабельной артиллерии.

Армия и оружие Армия и оружие В СКП заявили, что все иностранные войска должны будут покинуть Сирию Все иностранные военные силы обязаны в конечном итоге покинуть территорию Сирии после разрешения конфликта, заявил в пятницу в интервью РИА Новости член Сирийской комиссии по переговорам (СКП) и представитель Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) Хади аль-Бахра.

Армия и оружие Армия и оружие Старейшему военному вузу России исполняется 186 лет Военная академия Генерального штаба Вооружённых сил России — старейшее учебное заведение страны в системе высшего военного образования — отмечает 8 декабря день рождения.

Армия и оружие Армия и оружие Новейший китайский истребитель замечен на американской авиабазе Специалисты заявили о том, что речь идёт о модели китайского боевого самолёта, однако, с какой именно целью она была создана, пока что остаётся неизвестным, равно как остаётся неизвестным и тот факт, насколько точно обнаруженный на американской военной авиабазе истребитель соответствует по характеристикам реальной модели.

Армия и оружие Армия и оружие WP: Трамп выдвинет на пост главы Комитета начштабов генерала Милли Президент США Дональд Трамп принял решение выдвинуть на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) американских вооруженных сил генерала Марка Милли.

Армия и оружие Армия и оружие Посадку истребителя Су-34 показали на видео В российских ВВС начался новый учебный год, который был открыт показательными полетами на боевых самолетах Су-34 и Су-25.

Армия и оружие Армия и оружие Великобритания решила усилить военное присутствие в Эстонии

Армия и оружие Армия и оружие Из Европы в сторону Украины направляются колонны военной техники

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ сообщили об обстреле своих позиций «российскими оккупантами» Пресс-центр Вооружённых сил Украины заявил о 13 обстрелах своих позиций на Донбассе седьмого декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Южная Корея увеличила расходы на оборону На нужды по совершенствованию систем наблюдения, сбора информации, ПВО, противоракетной обороны и сил ракетного удара Южная Корея потратит почти 15,4 триллиона вон.